La Pampa fortalece su acción federal en la Agenda Ambiental Latinoamericana

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, está participando del Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

El encuentro, impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, se enmarca en el camino hacia la próxima Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém, Brasil. La participación de La Pampa en este evento de alto nivel representa un posicionamiento político estratégico, en un contexto donde las provincias asumen cada vez más protagonismo frente a los desafíos ambientales que enfrenta América Latina. El Congreso reunió a líderes regionales, ex presidentes, ministros, intendentes, referentes científicos del IPCC y representantes de organizaciones sociales, en una clara señal de construcción de consensos desde el Sur Global.Durante el conversatorio de alto nivel sobre el rol de los gobiernos subnacionales en la agenda climática del siglo XXI, la secretaria Vanina Basso destacó la necesidad de construir una gobernanza climática federal, descentralizada y participativa, donde las provincias puedan implementar sus propias políticas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, con acceso a financiamiento internacional y reconocimiento político en el plano global.“En La Pampa entendemos que el cambio climático no es una abstracción: se expresa en la escasez hídrica, en los eventos extremos, en la presión sobre los sistemas productivos y sobre nuestras comunidades. Por eso elaboramos nuestro Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático y trabajamos en red, con otros gobiernos provinciales, para construir una acción climática desde los territorios”, sostuvo Basso.En su intervención, también hizo referencia a la Alianza Verde Argentina, el espacio federal conformado por seis provincias -entre ellas La Pampa- que surgió como respuesta política ante el vaciamiento climático nacional. “La acción climática no puede depender de los vaivenes del Gobierno nacional. Por eso desde La Pampa y otras provincias decidimos asumir un liderazgo propio, coherente con los compromisos internacionales y con la defensa de nuestros bienes comunes”, enfatizó.El evento, encabezado por el gobernador Axel Kicillof y la ministra bonaerense Daniela Vilar, convocó a más de 1500 participantes y se estructuró en torno a tres ejes clave: financiamiento para una transición justa, resistencia frente al negacionismo climático, e integración latinoamericana con justicia ambiental.La participación de La Pampa refuerza una visión estratégica del gobernador Sergio Ziliotto que combina federalismo, ambientalismo popular y planificación climática con justicia territorial, defendiendo una voz pampeana comprometida, activa y protagonista en los debates internacionales que definirán el futuro de la región.