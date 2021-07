La Pampa en el lanzamiento del Plan de Desarrollo Productivo Verde

La ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, junto al subsecretario de Industria, Comercio y Pymes, Silvano Tonellotto, participaron del lanzamiento del Plan de Desarrollo Productivo Verde Nación que llevará a cabo en todo el territorio nacional.La presentación del programa estuvo a cargo de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y representa una inversión de más de 10.000 millones de pesos a través de diferentes herramientas de apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proveedores en la economía verde, el fomento de procesos productivos circulares y la adecuación ambiental, en más de 3.500 empresas argentinas de diferentes sectores.“Hoy es un día importante, venimos a plantear una política más de esta agenda de desarrollo en una Argentina golpeada por la pandemia y por la crisis macroeconómica. Trabajar por los problemas de la pandemia no nos impidió desarrollar una agenda productiva, la inclusión financiera de las PyMEs, la ley de Economía de Conocimiento, la agenda de género, y hoy la agenda de la economía verde. Es central que la política productiva haga un aporte clave en este aspecto. Podemos construir una Argentina sustentable con producción nacional”, afirmó el ministro Kulfas durante el encuentro.El Plan de Desarrollo Productivo Verde nuclea las tres dimensiones de sostenibilidad y prevé, a través del desarrollo productivo, articular la sostenibilidad macroeconómica con la sostenibilidad social, generando puestos de trabajo a partir de la recuperación de la producción nacional, y al mismo tiempo articularlas con la sostenibilidad ambiental.La ministra de la Producción, Fernanda González sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que el plan “está en sintonía con lo que ya el gobernador Sergio Ziliotto impuso como política de Estado en su gestión, en la búsqueda del crecimiento de la económica pampeana, fomentando la productividad, la competitividad, la innovación, los procesos productivos circulares, el uso de las energías renovables e incorporando una mirada ambiental, sustentable e inclusiva”.El Plan nacional se centra en 4 ejes: promover una industria nacional para la economía verde; fomentar la transición hacia una economía circular; propiciar una producción sostenible para más competitividad; e impulsar una industrialización sostenible de los recursos naturales asociada al desarrollo de proveedores nacionales y la integración de los actores locales.

Principales acciones del Plan de Desarrollo Productivo Verde:

• El Ministerio de Desarrollo Productivo impulsará el desarrollo de PyMEs Verdes a través de capacitaciones, y de asistencia técnica por hasta $ 1,5 millones en aportes no reembolsables para acompañar el 80% de cada proyecto sobre mejora ambiental y desarrollo sostenible, presentado por una pequeña o mediana empresa. A su vez, una línea de financiamiento con el Banco Nación con créditos de hasta $ 50 millones, con tasa subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) del 18% y un plazo de 5 años, para proyectos de adecuación ambiental de las PyMEs, con foco en las radicadas en cuencas hídricas.

• Se incorporan como sectores estratégicos, en el marco del Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), a los fabricantes de equipamiento para la industria del reciclaje; equipamiento para el control de efluentes, emisiones y desechos; motores industriales de alta eficiencia energética. Ya se incluyen proveedores para energías renovables y movilidad. Este programa ofrece asistencia técnica, una línea de créditos por hasta $ 200 millones y aportes no reembolsables de hasta $ 40 millones.

• A través del Programa Soluciona Verde, una convocatoria específica que se lanzará del Programa “Soluciona Economía del Conocimiento”, se impulsará el desarrollo, implementación o adopción de soluciones, productos o servicios innovadores generados por los sectores de la Economía del Conocimiento que aporten en la transición hacia el desarrollo sostenible. Se otorgarán aportes no reembolsables por hasta $ 20 millones, por el 90% del monto de los proyectos.

• También se fortalecerá, a través del Programa de Desarrollo de la Industria Solar Térmica, la oferta de calefones solares mediante asistencia técnica y financiamiento, y la certificación de los productos (INTI); se trabajará para aumentar la capacidad productiva de las cooperativas y PYMEs en la valorización de residuos; se impulsará con la industria la fabricación local de bicicletas eléctricas; se trabajará en la reconstrucción de un conglomerado de empresas nacionales, con producción de bienes y servicios en generación de energías renovables, conformando un Clúster Renovable Nacional; y se promoverá la creación de un régimen especial de fomento tanto de la demanda como de la oferta de tecnologías de movilidad no convencionales.