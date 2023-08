La Pampa adhiere al Pacto Federal del Agua

El gobernador Sergio Ziliotto firmó este martes la adhesión de La Pampa al futuro Pacto Federal del Agua, que tendrá como objetivo “administrar las cuencas interjurisdiccionales de manera coordinada, consensuada y solidaria de los recursos hídricos compartidos”. Con la firma, La Pampa ratifica la política pública de defensa de sus ríos. Firmaron también el compromiso de adhesión con el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso.Ziliotto remarcó la necesidad de contar con un Pacto Federal del Agua. “En nuestra histórica lucha por la soberanía hídrica de La Pampa hemos demostrado que hay agua para todos si hacemos un uso eficiente de ese recurso. Pero también necesitamos un marco normativo general que ordene, a partir de presupuestos mínimos, cuál debe ser la gestión administrada de los recursos hídricos”, afirmó.“El pacto marca un nuevo curso. Ojalá podamos llevarlo adelante, sumar a todos los actores, discutir, escucharnos, consensuar y tomar decisiones. Queremos una Argentina cada vez más desarrollada y la gestión eficiente de un recurso natural tan importante como el agua es uno de los motores del desarrollo”, aseguró.La firma del documento se dio en el marco de la realización del XXVII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), organizada por el Instituto Nacional del Agua (INA), que se realiza desde el lunes pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK).“El pacto fortalecerá la gestión federal e integrada del recurso hídricos tomando a los comités de cuenca interjurisdiccionales como ámbito de gestión y articulación federal. Con esto, se busca avanzar en la equidad social y la sostenibilidad ambiental en el manejo del agua”, indicaron desde Nación.

Hacia un Pacto Federal del Agua

Ziliotto participó del conversatorio “Hacia un Pacto Federal del Agua”, que cerró la segunda jornada del Congreso Nacional del Agua. En el panel, estuvo con el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso. De forma virtual, estuvo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Durante su exposición, el gobernador de La Pampa hizo hincapié en la palabra “eficiencia”. “Estamos discutiendo el uso y la gestión del agua. El agua como vida, ambiente, desarrollo y futuro. Hay una palabra que atraviesa todas las políticas públicas en las cuales hay un rol del Estado involucrado con el sector privado, ya sea para intervenir en la economía y mejorar la vida de argentinos y argentinas, esa palabra es eficiencia. Es la palabra que tiene que gobernar todas las políticas públicas”. Por eso planteó que hay que hacer un “uso eficiente del agua”.

El mandatario pampeano pidió “abrazar el federalismo como una forma de gestionar porque integramos una Nación y ahí no puede haber mezquindades. Hay que trabajar a partir en la eficiencia en la gestión del agua. Por eso, bienvenido este Pacto Federal del Agua, tan necesario para que todos trabajemos de la mejor manera para que ese recurso finito no se transforme en más en finito aún por la ineficiencia de su gestión, de su uso”.

En cuanto al Pacto Federal del Agua, argumentó que “son fundamentales políticas de concertación porque hay recursos que pertenecen a varias provincias. Eso es lo que está faltando una política de estado nacional, con presupuesto mínimos, donde las provincias no tengamos que discernir nuestras diferencias en la Corte Suprema de Justicia”.

Utilizó como ejemplo lo que ocurre en nuestra provincia. “La Pampa integra a través de sus ríos, tres cuencas interjurisdiccionales, la del Desagüadero-Salado; la del Río Atuel; y la del Río Colorado. El único río que recorre la provincia es el Colorado porque, casualmente, es el único que tiene un comité de cuenca (COIRCO). Es lo que demandamos, y demandamos un uso eficiente. Muchas veces nos escudamos en cuestiones exógenas que exceden nuestra responsabilidad. En nuestra histórica lucha por la soberanía hídrica de La Pampa hemos demostrado que hay agua para todos, si hacemos un uso eficiente de ese recurso. Pero también necesitamos un marco normativo general que ordene a partir de presupuestos mínimos, cuál debe ser la gestión administrada de los recursos hídricos”.

“Creo que en Argentina estamos dando un enorme paso para en armar un Pacto Federal del Agua, a partir no solo de que la palabra federalismo está en el primer artículo de la Constitución Nacional, sino también para tener una Nación desarrollada con inclusión, con igualdad de oportunidades, es necesario que todos trabajemos de la misma manera”, aseguró.

Agregó que “el pacto marca un nuevo curso. Ojalá podamos llevarlo adelante, sumar a todos los actores, discutir, escucharnos, consensuar y tomar decisiones. Queremos una Argentina cada vez más desarrollada y la gestión eficiente de un recurso natural tan importante como el agua es uno de los motores del desarrollo”.

También destacó la obra del Acueducto del Río Colorado. “El recurso hídrico subterráneo a medida que avanza su uso y el crecimiento poblacional se transforma en escaso y tenemos que buscar fuentes alternativas. ¿Dónde lo buscamos?, en las aguas superficiales, en nuestro patrimonio hídricos. Por eso, una de las principales obras es construir la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, desde Santa Rosa al norte provincial”, dijo.

Manejo de cuencas

Con el pacto, las provincias asumen “el compromiso de un uso sustentable y racional del recurso hídrico” y se comprometen a “identificar y consensuar criterios de manejo de las cuencas, que se plasmen en un Plan de Manejo de la Cuenca”. Para cumplir con el acuerdo se plantean “fortalecer las entidades de gestión pública de las cuencas” para que puedan: “establecer programas de actividades para la implementación del Plan de Manejo de la Cuenca; gestión de obras públicas; establecer medidas de regulación hídrica; capacidad de fiscalización; y capacidad de sanción administrativa/infraccional”; entre otras.

El pacto fue impulsado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Los firmantes dejaron en claro que “el manejo de los recursos hídricos resulta de importancia estratégica para la agenda pública, por su relevancia en el uso del agua para consumo humano, la salud y la calidad de vida de la población y también por su incidencia sobre las principales actividades productivas, como la agricultura, la generación de energía, la industria y su impacto en el riesgo de desastres y la desertificación y daño ambiental por interrupción antrópica del escurrimiento”,.

Antecedentes y fundamentos

El Pacto Federal de Agua tiene su antecedente en el 2003 cuando se constituyó el COHIFE (Comité Hídrico Federal), cuya primera tarea fue consensuar los principios que deben regir la temática del agua haciendo hincapié en la unidad de la Cuenca y su uso equitativo, como viene reclamando la provincia de La Pampa para que se constituyan los comités de cuenca de los ríos Atuel y Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado. Uno de los principios consensuados en el COHIFE fue “formular la conveniencia de institucionalizar la cuenca como una unidad de gestión, que promueva la formación de organizaciones de cuenca abocadas a la gestión coordinada y participativa de los recursos hídricos dentro de sus límites”. Esto fue ratificado por la Ley Federal del Agua 25.668, que impuso como “presupuesto mínimo ambiental la institucionalización de entidades interjurisdicionales de gestión de cuencas”. Estas tendrán como funciones la “gestión de cuencas, que designen como los responsables de la ejecución de las acciones públicas sobre la cuenca”.

En los fundamentos del Pacto Federal del Agua se hace hincapié en la organización federal del país consagrada en la Constitución Nacional de 1853, reforzada por la reforma del año 1994 que reconoce el dominio originario de las provincias respecto a sus recursos naturales.

Se plantea “organizar institucionalmente un manejo consensuado para el aprovechamiento de los recursos hídricos entre provincias que integran cada una de las cuencas hídricas interjurisdiccionales bajo ciertos principios mínimos para su uso y disfrute equitativo y sostenible”.

Además, en la “evolución del paradigma de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos tiene predominancia la cuenca como criterio de unidad de gestión territorial y sectorial”.

“Los escenarios del cambio climático hace prever un incremento de la necesidad de un manejo consensuado del agua entre jurisdicciones, ya que se proyectan incrementos en las amenazas de sequías y de inundaciones en diferentes regiones del país. Existen serias amenazas hídricas por inundaciones urbanas y de áreas productivas y de sequías extremas y déficits hídricos”, argumentan.

Ministro Katopodi

En la presentación del conversatorio, Katopodis afirmó que “la gobernanza del agua es un tema central”. Planteó una serie de interrogantes: “¿Cómo la Argentina se piensa en clave de desarrollo de un recurso estratégico?, ¿cómo construimos los nuevos consensos que necesita nuestra sociedad en función de este recurso estratégico, pero finito?; ¿Cómo logramos que en esta Argentina, que tiene asimetrías, encaminar y profundizar un sendero de territorios más integrados en materia de recursos hídricos? En territorios donde abunda el agua, y en otros, donde la sequía y la faltante de agua determinan la posibilidad de desarrollo de las localidades”. Y se respondió: “para esto, es fundamental escuchar a los gobernadores. Son los que están desarrollando una agenda de cuidado del agua, los que van resolviendo conflictos, son los que apuestan a que sea la cooperación y no la competencia; a que sea la colaboración y no el conflicto, el que vaya determinando cuál tiene que ser el mejor uso y cuidado de este recurso”.

Recordó el seminario realizado en junio pasado que “planteó el rumbo y desafío que tiene nuestro país. Planteamos ejes, pero construyendo una agenda de desarrollo integral. Definimos una plataforma de propuestas para el desarrollo argentino. Una de esas 10 propuestas era el Pacto Federal del Agua. Estamos concretando que cada uno de esos objetivos se vaya desarrollando”.

“Estamos convencidos que Argentina necesita más obra pública. Una Argentina grande se hace con obra pública en todo el territorio. Tenemos que pasar de 1,5 del PBI, a 3 o 4 puntos del producto bruto. Para que esto ocurra tiene que haber voluntad política y seguir fortaleciendo este tipo de diálogo y consenso”, aseguró.

El objetivo del conversatorio fue “abordar la importancia de las obras hidráulicas con un enfoque federal, las brechas cubiertas durante los cuatro años de gestión y los desafíos que se plantean en la articulación intergubernamental para gestionar los recursos hídricos de un modo eficiente y solidario”.