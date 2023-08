La familia disfrutó de Agosto Pampástico en el predio de la TVPP

Las familias de Santa Rosa volvieron a copar del predio de la Televisión Pública Pampeana para disfrutar el evento Agosto Pampástico, en el marco del mes de las infancias.La actividad comenzó a las 14 para el ingreso del público y la jornada contó con la presencia de los merenderos de los barrios de Villa Elisa, Ara San Juan y Merendero Los Amigos; los clubes Calfucurá Rugby, San Martin, Unión Del Este y la Escuelita De Futbol “Sol Futuro”.Todas las familias que se acercaron hasta el predio pudieron recorrer stands de la Secretaría de Energía y Minería junto a su propuesta “Descubrí seym”; de la Secretaría de Cultura que participó con el Bibliomóvil y maquillaje artístico para las y los más chicos; el Ministerio de Educación con el plan de lectura; el espacio de la subsecretaría de Deportes tuvo propuestas recreativas y deportivas.Además, los presentes pidieron realizar controles y aprender sobre salud bucal en el Camión Odontológico del Ministerio de Salud y todos los trámites documentarios en el móvil del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH. También participó el Ministerio de Seguridad junto a los Bomberos de La Pampa.Desde las 15, el público presente pudo disfrutar de chocolate y facturas, la entrega de barriletes y otras sorpresas.Mundo Pampástico es un programa infantil producido íntegramente en la Televisión Pública Pampeana y es un espacio audiovisual donde prevalece el contenido educativo y se recupera de manera significativa la identidad local.El director de la TVPP contó a la Agencia Provincial de Noticias que la actividad comenzó media hora antes, “junto con la llegada de los merenderos de la ciudad, tal como lo hicieran el año anterior”.“Siempre con expectativas de que es lo que va a suceder, porque el año pasado la convocatoria fue masiva, tenía que ver con los 50 años del Canal, era recuperar una fiesta que no se hacía hace muchísimos años, creo que eso fue muy atractivo”, agregó.En ese sentido, remarcó: “realmente estamos contentos porque volvió a desbordar el predio del canal, creo que la barrileteada es convocante, apela a los sentimientos, ayuda a que toda la familia recupere algo que por ahí los más chicos no saben lo que es un barrilete. Hay barriletes creados muy lindos y están los de la Televisión Pública”.Ziaurriz también se refirió al trabajo que se hizo desde Mundo Pampástico para presentar todas las actividades. “Estamos muy contentos de la movida que se hizo, muchas actividades programadas, regalitos que se van a llevar, el chocolate, facturas, como colaboraron todos los organismos de Gobierno que se convocaron con carpas con las actividades que hacen”, afirmó.“Lo importantes de este evento es que se hace desde lo público, hoy tan atacado. Hoy lo debemos defender más que nunca, porque lo público, especialmente los medios públicos, en este contexto corren peligro, más allá de una decisión política del Gobierno provincial que es de sostenerlo de todo punto de vista, desde lo humano, desde lo tecnológico, desde lo edilicio. Los medios públicos son la garantía para defender y fortalecer el sistema democrático, y acá quedó demostrado no solamente por la pantalla, esto convoca a la familia. Este canal si no fuese público, este evento no se haría. Queremos que las familias se sientan parte”, remarcó.Por último, contó “es un año espacial. La barrileteada era la apuesta fuerte de este año. El pasado se hizo la Correcaminata en el marco de los 50 años, se hizo un show en vivo con las bandas que participaron de Acercarte, tuvimos el cierre con La Pampa Sinfónica otro trabajo desde la Televisión Pública y la banda sinfónica provincial”.

Rolando Aulestiarte

En representación de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, contó que “la idea de esta jornada es por el festejo de las Infancias, se juntó la barriada de la zona de Reconversión, ARA San Juan, Néstor Kirchner, son 9 o 10 barriadas más público en general, la idea era sumar actividades deportivas, culturales, con todas las áreas del Gobierno de La Pampa”.

“Representamos la Subsecretaria de Deportes con Ceferino Almudévar, preparamos las actividades para unos 150 chicos aproximadamente para este espacio. Armamos los juegos y las actividades para esa cantidad. Muy linda la jornada, estamos acostumbrados a estas cosas, porque tenemos un programa que se llama Después de Hora, que está en el núcleo del Barrio Reconversión que atiende a estos nueve o diez barrios”, agregó.

Ricardo Miranda

El presidente del club Unión del Este manifestó que “es un día especial, un domingo distinto para los chicos acostumbrados a otra cosa, la idea es también hacer actividades sociales. Esto es muy lindo, vinimos con más de 70 chicos de todas las categorías y familiares que se fueron sumando”.

El Gobierno siempre acompaña en distintas actividades en todo el año, esto es muy lindo para que la sociedad, en el momento que estamos viviendo, tengan una posibilidad de estar juntos y festejando en su día”, concluyó.