La Cámara de la Construcción pide “postergar” licitaciones por el contexto de incertidumbre e inestabilidad

En virtud del escenario planteado solicitan puntualmente que se postergue por 90 días la licitación, ya convocada por el Gobierno provincial, para la construcción del nuevo edificio de la Estación Terminal de Ómnibus de Santa Rosa.El Gobierno de La Pampa recibió el pedido a través de una nota que lleva la firma de Adrián Pérez Habiaga, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación La Pampa, en la que plantean que “como es de público conocimiento se ha producido durante el mes de diciembre una fuerte devaluación de la moneda frente al dólar, profundizando ello fuertemente los desequilibrios que veníamos sufriendo las empresas del sector”.La Cámara de la Construcción indica que muchos de los insumos que requiere son importados y por ende valores referenciados en dólares, tras lo cual sostienen que los mismos “venían mostrando un marcado aumento” no solo por la devaluación, “sino que los mismos han aumentado también fuertemente en dólares, lo que hace que los índices tomados para redeterminar precios no reflejen la realidad económica de las obras”.Califican como “extraordinaria” la situación del mes de diciembre, resultado de lo cual el costo de los insumos se tornó “altamente volátil”, a lo que se debe sumar la “alta tasa de inflación”. A modo de ejemplo indican que el hierro de construcción varió su costo histórico de entre 0,80 y 1 U$S hasta llegar a los 4,30 U$S.

Pedido de prórroga

A párrafo seguido, la Cámara plantea que “el escenario actual no nos permite una oferta económica de una licitación de tal importancia como la construcción del nuevo edificio de la “Terminal de Ómnibus” de Santa Rosa dado el alto grado de incertidumbre reinante en todos los insumos, los cuales se encuentran con condiciones similares a las ejemplificadas”.

En este sentido afirman que las condiciones vigentes “no nos permiten poder hacer una oferta económica en dicha licitación (de la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa) que sea racional y no ponga en juego la situación económica de nuestras empresas y, a su vez, poder cumplir con las condiciones previstas en los pliegos licitatorios”.