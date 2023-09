“La Cámara de Comercio desinforma y confunde a sus asociados”, sostuvo Pedehontaá

El titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá advirtió que la posición de la dirigencia de la Cámara de Comercio de La Pampa “desinforma y confunde” a sus asociados al exponer erróneamente que el pago del bono de 60 mil pesos propuesto por el Gobierno nacional es contrario a las paritarias. Afirmó además, que es un instrumento que “preserva el ámbito de la discusión paritaria habida cuenta que con la volatilidad actual de la economía resultaría muy complejo encausar un diálogo que desemboque en consensos inmediatos”.

Pedehontaá recordó que se trata de una suma fija “de 60 mil pesos pagaderas en dos cuotas mensuales, no remunerativas y por única vez, absorbible por las futuras paritarias”.

De esta forma el subsecretario de Trabajo y Promoción del Empleo salió a responder la declaración pública formulada por la dirigencia de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de La Pampa -CACIP- , en la que rechazan el pago de la suma fija de 60 mil pesos propuesto por el Gobierno nacional y argumentan en ese sentido que “las paritarias son el ámbito adecuado para debatir remuneraciones”.

Pedehontaá aclaró que “el pago de los 60 mil pesos no reemplaza a la paritaria, sino que por el contrario, viene a constituirse en un instrumento que, en el futuro, les permita desarrollarse con un grado de normalidad que mantenga la paz social”.

El funcionario provincial mostró su sorpresa ante lo afirmado por la conducción de la CACIP que “reniega de la intervención del Estado. En esta medida -resaltó Pedehontaá- el Estado nacional asume el costo acompañando al sector empresario, ya que lo abonado es a cuenta de contribuciones, para las micro del 100% y para las pequeñas empresas del 50 %, acompañando, no obstante, la medida de suma fija para los trabajadores financiando al 50 o al 100% dependiendo si son Pymes o Micropymes”.

Finalmente se preguntó: “¿si el Estado es bueno cuando financia las medidas para sostener el consumo y el nivel de actividad y es malo cuando interviene para mejorar la calidad de vida de los trabajadores? No nos olvidemos que en La Pampa está terminando una promoción del BLP que ha hecho que nuestros comerciantes pudieran tener altos niveles de venta. Acompañar al sector significa la decisión política de invertir fondos públicos en pos de hacer realidad un eje de política pública como es la sinergia pública-privada con un Estado fuertemente presente”.

