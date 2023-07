Juegos Culturales Evita: seleccionaron a los adolescentes que viajarán a Mar del Plata

Días atrás la Secretaría de Cultura llevó adelante las instancias provinciales de los Juegos Culturales Evita, que convocan a adolescentes que participan en disciplinas de artes escénicas, visuales, audiovisuales y literatura.

Más de 400 personas se dieron cita en el MEDASUR entre participantes y público que acompañó ambas jornadas.

Estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Adriana Maggio; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón; el director del Museo de Historia Natural, Daniel Pincén y la directora de Artística, Paula Boh.

Maggio expresó que “hemos tenido jornadas muy intensas, con mucha emoción, expectativas y ganas de continuar. Comenzamos con las personas mayores, luego la categoría Sub 15 y finalizamos con la categoría Sub 18 donde se definen vocaciones. La idea es que puedan seguir desarrollando la profesionalización, y en el caso de que esa no sea la vocación, sí el deseo de expresarse a través de la cultura y de las disciplinas artísticas”, indicó.

Para concluir, agradeció a todos los equipos de la Provincia “que han venido a participar de estas experiencias, al equipo de Cultura que ha trabajado arduamente para recibirlos de la mejor manera, a los y las docentes que acompañaron y a los jurados que han participado a lo largo de las jornadas”.

A Mar del Plata

Los seleccionados arribarán a la instancia nacional que se llevará a cabo como siempre en Mar del Plata, del 25 al 30 de septiembre de este año, donde participarán en talleres de distintas disciplinas, presentaciones por provincias y puestas colectivas que integran a los participantes de todo el país.

Representantes pampeanos:

Categoría Sub 15

Canto Solista. Malena Gómez Quarleri de Alta Italia.

Freestyle. Sharon Velasquez Denise de Santa Rosa.

Fotografía. Valentín Patricio Albelo de Trenel.

Pintura/Dibujo. Ángela González Ferrero de Parera.

Cuento. Quintin Errea Kozac de General Pico.

Poesía. Abigail Noemí Silvera de Luan Toro.

Videominuto. Benicio Matías Velozo Viceconte de Catriló.

Danza Pareja. Maite Elizabet Artus Hernández y Sabrina Alejandra Berton Gonnet de Jacinto Arauz.

Categoría Sub 18

Canto Solista. Victoria Juliana Artaza de Victorica.

Freestyle. Alan Benjamín Córdoba de Santa Isabel.

Fotografía. Clara Olguín de Realicó.

Pintura/Dibujo. Dana Luz Cabral Funez de Algarrobo del Águila.

Cuento. Rocío Belén Luna Pilosio de Santa Rosa.

Poesía. Alhue Nahuel Colombo Lambrecht de 25 de Mayo.

Videominuto. Lucía Abigail Simon de Villa Mirasol.

Danza Pareja. Lourdes Elisabet Fortuna Schwab y Milagros Anahí Mercado Castaño de Realicó.

Categoría Única

Conjunto Musical. Valentín Cenizo, Rocío Thomas, Franco Nicolás Fredes Olguín y Delfina Furch de Doblas.

Teatro Grupal. Catalina Cuevas Sánchez, Juan Ignacio Vega Puhl, y Facundo Valentín Maranzana de Santa Rosa.

Teatro Unipersonal. Abigail Jezabel Yafar de General Acha.

Danza Individual. Gian Franco Laceda de General Pico.

Historieta. Tiziano Javier Vasallo de Intendente Alvear.

Personas con Discapacidad

Fotografía. Miguel Alejandro Reinieri de Intendente Alvear.