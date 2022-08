Jacinto Arauz recibió a los Centros Cumelén de la zona sur

En el Club Independiente de Jacinto Arauz se llevó a cabo el encuentro de los Centros Cumelén de la zona sur, organizado por la Municipalidad local y con el acompañamiento de la Dirección de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social.

Gabriela Labourie, intendenta de Jacinto Arauz comentó a la Agencia Provincial de Noticias que había “muchas expectativas” con el encuentro sobre todo teniendo en cuenta retomar con las actividades presenciales y destacó que la organización estuvo a cargo de personal municipal quienes se ocuparon de la cantina y toda la atención de los visitantes que llegaron en gran número.La jefa comunal afirmó que “es el primer encuentro luego de la pandemia. Teníamos muchísimas expectativas porque las personas mayores tienen mucha necesidad de retomar sus actividades, de encontrarse con sus pares de otras localidades y nosotros siempre apuntando a realizar actividades no solamente para ellos sino para todas las franjas etarias”.Aclaró que “hoy estoy como intendenta, pero también trabajando con mis compañeros y compañeras de trabajo del municipio, me tocó hacer los choripanes y siempre estamos colaborando porque la idea es que no sea sin fines de lucro para nadie sino para que las personas que vienen a estos encuentros no tengan que gastar demasiado de su bolsillo. Que puedan tener una linda jornada con una cantina accesible y lo hacemos todo entre el grupo del municipio”, reiteró.Aseguró que “más allá de estas actividades es muy lindo para nosotros recibir a tanta gente y que pueda ver lo lindo que está Jacinto Arauz, una localidad que está realizando muchísimas obras. Somos un pueblo que tiene una particularidad, no tiene desocupación por lo que es difícil conseguir mano de obra local, el municipio está haciendo cordón cuneta, el alumbrado del acceso, el Gobierno provincial nos otorgó 30 viviendas que se van a licitar en el mes de octubre que para nosotros es muy importante”.Siguiendo con la enumeración de obras informó que “estamos terminando las viviendas del Plan Mi Casa que esperamos entregarlo cuanto antes y eso ayuda en lo social porque al tener la gente ocupada, con trabajo, descomprime la ayuda social que podamos dar desde la Municipalidad”.La intendenta opinó que el Procrear “es un incentivo importantísimo, hoy prácticamente no tenemos albañiles disponibles, si uno tiene que hacer alguna obra pequeña por mínima que sea hay que esperar varios meses y hay un movimiento económico importante. Así como me refiero a albañiles también hablo de gasistas, electricistas, etc. Es un movimiento general el que se produce y el comercio se ve beneficiado también, hay una reactivación económica que en Jacinto Arauz se ve a diario”, finalizó.

Silvia Gonzalez –Directora de Personas Mayores

La directora de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social acompañó el encuentro en esta localidad y consideró que “ha sido muy lindo en Jacinto Arauz con la presencia de muchos centros Cumelén de la región, en este caso del sur de la provincia de La Pampa”.

Añadió que “es la zona que más personas longevas tiene y con otra idiosincrasia respecto de los encuentros porque se hacen al mediodía donde juegan al chinchón, al truco, bailan con orquesta y se divierten muchísimo”.

Aseguró que “se nota la alegría de todas y todos que salen a encontrarse nuevamente, se sostuvieron bastante en este tiempo tan difícil y de a poco van reincorporándose a los juegos deportivos y culturales, siempre en algún momento nos encontramos y este es uno de esos momentos como los tantos que se hacen en toda la Provincia con las personas mayores, con mucha contención en cada uno de los grupos con sus coordinadoras y coordinadores y acá en Jacinto Arauz hoy pudimos ver a la intendenta trabajando al pie del cañón, estando al servicio de las personas y nosotros acompañando siempre”, puntualizó.

Remarcó que “hay una total colaboración de los intendentes e intendentas en cada pueblo, prestando la combi del municipio para que la gente pueda trasladarse, todos sumando a esta gran movida que sirve muchísimo para las personas mayores quienes comparten un sábado o domingo diferente y en eso se ve el compromiso de los municipios, de los coordinadores y coordinadores que andan sirviendo permanentemente por las mesas con una dinámica que es muy linda y en mi caso personal lo disfruto muchísimo”.

Consideró que “nuestras personas mayores tienen muy claro lo que tienen y lo que quieren hacer y el municipio que hace un encuentro es porque tiene un grupo de gente que está apoyando y pujando para que sea una realidad. Cuando uno ve las combi presentes no es solamente porque el municipio está presente sino también porque hay un grupo de personas mayores que está dispuesto a subirse, viajar, a pasarla bien y eso es fundamental”.

Silvia González destacó que “el Gobierno de la provincia acompaña permanentemente a través del Ministerio de Desarrollo Social y desde esta Dirección de Personas Mayores, de a poco me voy encontrando con todos y todas, así son cada fin de semana hasta fin de año. Siempre tenemos la oportunidad para charlar de algún tema, para saber lo que está pasando, para que ellos y ellas puedan relacionarse con nosotros y nosotros aprender mucho de ellos, es lo que venimos a hacer”, concluyó.