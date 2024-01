Internet: el Gobierno de La Pampa contiene los aumentos ante la devaluación y los tarifazos

El Gobierno de La Pampa anunció una serie de medidas que se implementarán para contener el aumento de tarifas de internet en los usuarios de la provincia hasta el mes de abril. La decisión tiene como principales destinatarios a cooperativas y proveedores del interior provincial donde EMPATEL provee internet mayorista y de esa manera a vecinos y vecinas.

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, sostuvo ante la Agencia Provincial de Noticias que (como Gobierno) “tenemos una mirada social sobre el servicio de internet y con esta decisión haremos que la devaluación del 118% del Gobierno de Milei, más el tarifazo de los servicios públicos, tengan el menor impacto posible en el bolsillo de los pampeanos. Trabajamos esta medida con el gobernador, Sergio Ziliotto, entendiendo la importancia que tiene este servicio para los pampeanos y la necesidad de acompañar en el marco de nuestras posibilidades a afrontar esta situación de ajuste donde se benefician las grandes corporaciones y se perjudican los vecinos y vecinas de a pie”.

De esta manera, sumado al 40% de bonificación que se aplicó en diciembre, se va a aplicar otro 40% en enero, 30% en febrero, 20% en marzo y 10% en abril. Esto quiere decir que para enero el valor del mega en vez de multiplicarse por el dólar oficial (post devaluación) de 844 pesos se va a tomar a uno de 505 pesos y, por consiguiente, ese valor se debería trasladar a una tarifa no tan alta para los usuarios pampeanos.

El ministro explicó que “esto es merced a contar con un Estado presente. Cuando a veces nos dicen que el mercado resuelve todo y que el estado debe dejar todo liberado a la oferta y demanda, la gente tiene que saber que si no tomáramos esta medida las tarifas que cada vecino pagaría serían exorbitantemente mayores. El Gobierno de La Pampa tiene conciencia social y por eso de estas decisiones. Imaginemos que si EMPATEL fuera privada como pretende el Gobierno de Milei con todas las empresas del estado, esto que hoy anunciamos no lo podríamos hacer y la gente tendría que pagar mucho mas de tarifa”.

El presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta explicó que “el plan consiste en una serie de bonificaciones que se van a dar de forma escalonada hasta el mes de abril sobre las tarifas que se cobra a cooperativas y proveedores pampeanos. La intención es dar un marco de previsibilidad respecto a lo que depende de nosotros, después hay otras variables que son parte de la política económica del Gobierno nacional que a nosotros nos excede y que perjudica a todos lamentablemente”.

Zulueta afirmó que “queremos ser claros, el usuario podría llegar a notar aumentos en las próximas facturas, pero no de la manera que se va dar en el resto del país. Sabemos de lugares donde las tarifas se duplicaron y queremos evitar que eso ocurra en La Pampa, pese a Milei y Caputo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook