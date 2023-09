Interesante propuesta para saber enfrentar el proceso hacia la jubilación

La actividad tuvo lugar en el salón de usos múltiples de DAFAS y estuvo encabezada por la directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Silvia González. Además, participó de la jornada el gerente general del Servicio de Previsión Social, Edgardo Cáceres.

La directora de Adultos Mayores resaltó a la Agencia Provincial de Noticias que “la actividad responde a una inquietud que el Instituto de Seguridad Social nos planteó. Los programas prejubilatorios ya se desarrollan en todo el mundo y son muy importantes, en esta oportunidad estamos trabajando sobre la identidad de la jubilación; ¿Cómo se imaginan en su vejéz? Además del intercambio de experiencias entre ellos para lograr una conclusión que los haga reflexionar ya que son quienes no solo trabajan con personas mayores, sino que están trabajando hoy y van a tener un momento jubilatorio propio”, indicó.

“Se intenta que tomen conciencia de la importancia de culminar un ciclo tan importante, uno no piensa en el último día de trabajo, ni quién lo va a acompañar a su casa ni qué va a hacer después de eso. Tal cual lo define la Organización Mundial de la Salud, la soledad después de la jubilación es uno de los grandes desafíos que tenemos en el envejecimiento saludable”, dijo.

En relación a la actividad de trabajo, González dijo que “tomamos técnicas de participación ciudadana con un modelo canadiense de los programas prejubilatorios, en este momento se mezclan entre ellos y se cuentan partes de su vida que no conocían y hablando de cuestiones que tienen que ver con cosas muy internas, como: me dibujo, quien soy, quien voy a ser cuando me jubile, como me veo, etc.. para que en el cierre con el psicólogo puedan hacer una linda interpretación y llevarse el material con el que estuvieron trabajando. Además se llevan algo para otra gente, que tiene que ver el construir como sociedad, un modelo de vida que exceda a lo laboral y permitan lograr espacios fuera del trabajo”, indicó.

Segunda etapa para empleados del Gobierno provincial por jubilarse

La funcionaria informó que se está elaborando una segunda etapa, “tendrá como objetivo la construcción de programas prejubilatorios para las personas que pronto estén en condición de jubilarse del Gobierno de la Provincia de La Pampa, ya que son cerca de 100 por mes. La idea es que mediante talleres puedan tener un espacio de reflexión aquellas personas que están en un proceso jubilatorio. Además, después poder tener actividad en los Cumelén o centros de jubilados o cuestiones que no se conocen comunitariamente que son muy atractivas y es importante que las empecemos a pensar antes de entrar al mundo de las y los jubilados”, concluyó.