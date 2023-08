Instalación de biodigestores y limpieza de canales pluviales en Metileo

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Administración Provincial del Agua (APA) firmaron dos convenios con el municipio de Metileo. Uno de ellos es destinado a la instalación de 20 biodigestores domiciliarios, en el marco del Programa para el Sector de Desagües Cloacales (PROSEDEC) por un monto de $5.290.102 y un plazo de ejecución de 180 días. El segundo convenio es para tareas de limpieza y mantenimiento de canales pluviales, dentro del Programa Promanca, con un aporte del gobierno provincial de $1.806.176 y un plazo de trabajos de 30 días.

El acto administrativo contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos Julio Rojo, el Administrador Provincial del Agua Fabricio González Martín y el intendente Juan Carlos Pavoni.Julio Rojo indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “firmamos dos convenios hoy dentro de los Programas que tiene la Administración Provincial del Agua, con una inversión de aproximadamente 7 millones de pesos para la localidad. Es una tarea mancomunada porque la municipalidad tiene el aporte fundamental de lo que es la mano de obra, la ejecución propiamente dicha y la provincia acompaña con los recursos económicos para poder realizar estas tareas. Como siempre decimos, son programas que resuelven problemas de la gente a instancias del municipio, que es el que está permanentemente en contacto con los ciudadanos y esto es mejorar la calidad de vida de la población”, expresó.“Respecto a los tres programas del APA, hoy tenemos una inversión de aproximadamente 170 millones a la altura de la fecha que estamos, hay mas de cincuenta convenios firmados con distintas localidades. Quiero destacar estos programas que tiene implementado desde hace mucho tiempo el gobierno provincial y que apuesta a seguir manteniéndolos vigentes para poder dar soluciones a la problemática diaria que tenemos en cada localidad”, agregó el Ministro.

Intendente Municipal

En ese sentido, el jefe comunal resaltó que “nosotros venimos trabajando en el municipio siempre con todas las herramientas que nos pone a disposición el gobierno provincial y tratamos de mejorar la calidad de vida de la gente, de trabajar en varios ámbitos estructurales dentro de Metileo y sería imposible hacerlo sin la posibilidad que nos brindan a través del ministerio, por medio de las distintas secretarías”.

“En cuanto a los biodigestores, si bien es una solución para una vivienda, también nos permite seguir trabajando en medio ambiente, como lo estamos haciendo en forma conjunta con las herramientas del gobierno, para que la gente tenga calidad de vida. Y esto no hace mas que sumar a este federalismo que yo siempre hablo de La Pampa, por eso cuando por ahí uno habla de temas políticos tiene el gran compromiso y no solamente por decir a quien hay que votar, sino que tengan en cuenta y que piensen a la hora de un voto de que tenemos hoy un gobierno nacional que no solo pregona el federalismo sino que cumple con ese federalismo y tenemos un gobierno provincial que lo viene haciendo en todo su tiempo que ha llevado adelante la provincia”, cerró Pavoni.