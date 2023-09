Informaron el cronograma de la Fan Expo en Santa Rosa

La gran fiesta de la cultura pop contará con un único escenario exterior con presentaciones, charlas, concursos y show musicales de kpop, anime, urbano y freestyle entre otras, dentro del salón habrá (ps5, simuladores vr y racing, arcades, islas de pc gamers) y Afuera en el predio hay un parque de inflables, sector de justdance y para talleres, y stands de emprendimientos y stands gubernamentales, y foodtrucks.Se puede consultar en el instagram del Programa de la Direccion de Juventud provincial @jovenesenlinealp, el cronograma completo de actividades.Desde Fan Expo dieron a conocer el cronograma completo previsto para los dos días.

Sábado 16 de septiembre

10 a 11 h.: apertura de puertas para personas con TEA, con discapacidad y adultos mayores

11 h.: apertura de puertas y bienvenida a cargo de autoridades

11 a 14 h: inscripciones a torneos: Free Fire, Clash Royale, FIFA, Mortal Kombat, Ajedrez, Truco y Uno

11:20 a 15 h.: torneo de CSGO.

12 a 13 h.: concurso de Just Dance.

13 a 13:30 h.: presentación de Stands: Comunidad “Dado por Hecho” y Club Social El Círculo

13 a 15h.: exhibición y práctica de esgrima

13:30 a 14.30 h.: desafio pampeanidad, edición Familias.

14:30 a 15:30 h.: exhibiciones de Judo (Dojo Jigoro Kano) y de Esgrima (Pioneros de La Pampa)

14 a 18 h.: torneos de Free Fire, Clash Royale, Ajedrez, Truco y Uno. Pantalla exterior y área de juegos.

14 a 14:30 h.: FIFA Edición Clubes

14:30 a 18 h.: torneo de FIFA y Mortal Kombat.

15:30 a 16 h.: show musical de Vicky Fernandez

15 a 15:30 h:: Random Dance (Kpop). Pantalla exterior

15 a 16 h.: taller “Desarrollá tu creatividad”. Diseñá tu propio personaje.

15 a 17 h.: final de Campeones: Ganadores Santa Rosa vs Jacinto Arauz. BO3.

16 a 17 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Solos.

16:30 a 18 h.: concurso y taller de dibujo manga y anime.

16 a 18 h.: simuladores Racing. Los ganadores de carreras individuales tienen como premio una entrada para el Turismo Nacional. Auspicia el Autódromo Provincia de La Pampa. ¡Hay 10 entradas!

17 a 17:30 h.: show musical de Yuye.

17 a 18:30 h.: MINECRAFT. Concurso de construcciones. Sin inscripción previa (orden de llegada). Y FALL GUYS. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada). -dos islas de PC distintas

17:30 a 18:30 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Undercover.

18:30 a 19:30 h.: exhibición de Freestyle y de Payadores vs Raperos. Lihue vs Facu Martinez Payador. Alejo Santino vs Musa. Host Desu y Dj Gianni Gonzalo

18 a 21 h.: Astrodivulgadores, observación del cielo y las estrellas mediante telescopios.

18:30 a 19:30 h.: torneo de Fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

19:30 a 21 h.: concurso de Cosplay.

Domingo 17 de septiembre

9 a 10 h.: apertura de puertas para personas con TEA, con discapacidad y adultos mayores

10 h.: apertura de puertas al público

11 a 12 h.: charla de Inteligencia Artificial y presentación del servidor gratuito de Minecraft que recrea La pampa.

11 a 12 h.: torneo de Fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

12 a 13 h.: concurso de Just Dance.

13 horas.: presentación de Stands. Speedcubing y gubernamentales

13:30 a 14:30 h.: desafio pampeanidad, Edición Familias.

14 a 15 h.: torneo fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

14:30 a 15 h.: presentación del Programa Weni y del WeniTec. Dirección General de Economía Social.

15 a 15:30 h.: show musical de Lucas Arrua

15 a 16:30 h.: Fall Guys. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada).

15:30 a 16 h.: clase gratuita Hip-Hop estilo Urbano. Pantalla exterior

15:30 a 16 h.: presentación del grupo “J’ Dance”, a cargo de la prof. Jimena Haim

15:30 a 16 h.: “Trivia Axis” sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fundación Axis.

16 a 17 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Duos.

16:30 a 18 h.: taller e intervención de Origami.

17 a 17:30 h.: show musical de Argel y artista invitado

17 a 20 h.; Astrodivulgadores, observación del cielo y las estrellas mediante telescopios.

17:30 a 18:30 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Grupales.

18:30 a 19 h.: presentación de música de videojuegos y anime. Duo “2players”.

18 a 19:30 h.: Fall Guys. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada).

19 a 20 h.: desfile de Cosplay

21:00 h.: fin de la jornada