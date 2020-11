Inauguraciones y anuncios del gobernador en el aniversario de General Pico

Este nuevo edificio del Concejo Deliberante y Juzgado de Paz, construido en el antiguo espacio de la terminal de ómnibus, pone en valor un espacio histórico y da solución al uso administrativo. Esta obra demandó una inversión por parte del Gobierno provincial cercana a los 300 millones de pesos. Este gran complejo alberga dos edificios independientes, articulados por una plaza pública de acceso bajo la rotonda recuperada, por un lado será sede del Juzgado de Paz y por otro sede del Concejo Deliberante.Oportunamente, el padre Martín realizó la bendición de las instalaciones y seguidamente las autoridades llevaron adelante el corte de cintas y descubrimiento de placas.Formaron parte de los actos, el senador nacional, Daniel Lovera, la diputada nacional, Melina Delú, los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, la jueza de Paz, Graciela Sánchez, diputados provinciales, concejales, demás autoridades judiciales, policiales y de seguridad, funcionarios provinciales y municipales.

Sergio Ziliotto

El gobernador expresó su satisfacción de estar en General Pico, momento en que transmitió su alegría y orgullo de formar parte de esta inauguración en el marco del cumpleaños de la ciudad que lo vio nacer. “Es un orgullo como piquense y no siempre es fácil pensar que alguna vez uno va a estar en el aniversario de su pueblo siendo gobernador. Por eso ese gran orgullo pero también la gran responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, honrar el cargo que me dio la ciudadanía pampeana, la ciudadanía de Pico, para llevar adelante esta Provincia”.

Calificando el momento actual como “difícil”, el mandatario sostuvo que no se tiene ningún reparo en hacerle frente, “hay que tomar decisiones difíciles, pero para eso nos eligió el pueblo de La Pampa, para tomar decisiones. Por eso estamos aquí inaugurando esta obra de enorme magnitud edilicia e institucional, estamos nada más y nada menos que en la casa del pueblo, en la casa de la democracia, y aquí tendría que estar todo el pueblo pero la circunstancia no lo permite. También tendría que estar una persona que fue la que pensó, diseñó y llevó adelante esta obra, yo soy un mero inaugurador, pero creo que aquí la enorme mayoría de los piquenses le está agradeciendo a Carlos Verna”.

En un mensaje a todos los piquenses, Ziliotto, se refirió que lo que se prometió en campaña “para nosotros la palabra empeñada es la fortaleza de la política, de la democracia, vamos a cumplir absolutamente todo, nos hemos demorado por esta pandemia inédita, impensada, pero cada una de las promesas que hicimos junto con Fernanda Alonso, las vamos a cumplir. Es por eso que no solo inauguramos esto sino que ya está en marcha una licitación muy grande para pavimentar la ciudad de General Pico. Ya estamos diseñando y antes de fin de año vamos a estar aquí nuevamente abriendo la licitación de viviendas por cerca de 500 millones de pesos, estamos diseñando junto con el ministro de Obras Públicas “Toti” Garay el proyecto para esa obra tan importante y necesaria de desagües pluviales, por más de 150 millones de pesos. Estamos trabajando y en pocos días llevaremos adelante la audiencia pública por el impacto ambiental, de lo que pretendemos sea un nuevo ícono del norte de la provincia de La Pampa, como es el Parque Industrial. Estamos trabajando en comprar las tierras, cumpliendo con todos los pasos que nos obligan las normativas, estamos diseñando cuál va a ser la disponibilidad, las herramientas que le vamos a dar a los empresarios poniendo desde el Estado las herramientas necesarias para un crecimiento sostenido y un desarrollo humano permanente”.

Continuando con los anuncios para la ciudad, el gobernador contó que en el próximo presupuesto, “vamos a incorporar las partidas que sean necesarias para las obras de edificios, de la Unidad Regional II, y varias más que tenemos en carpeta, que hemos logrado financiamiento conjunto con el Gobierno nacional. Pero quiero contarle a todo Pico y a toda La Pampa, porque esto va a ser para el desarrollo de toda La Pampa, que hemos asegurado el financiamiento para la segunda y tercera etapa y puesta en funcionamiento del Polo Científico y Tecnológico de la ciudad de General Pico, una inversión que nos va a llevar más de 300 millones de pesos. Son inversiones de esas que se pagan solas, porque es un ámbito de desarrollo científico, tecnológico, aplicado y al servicio de la producción, y también una articulación público-privada, que es el camino que entre todos tenemos que llevar adelante para desarrollar definitivamente a nuestra provincia de La Pampa”.

A modo de cierre manifestó: “Feliz cumpleaños General Pico, esperemos que en el próximo sí podamos estar todos, absolutamente todos festejando un nuevo año pero también un futuro mucho más promisorio y más cercano para todos los pampeanos”.

Plaza Pico

Luego de la inauguración de los edificios del Concejo Deliberante y del Juzgado de Paz, las autoridades se trasladaron a la Plaza Pico, lugar donde se desarrolló el acto conmemorativo al 115° aniversario de la ciudad.