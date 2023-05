Importante agenda se analizó en el encuentro de la Mesa Agropecuaria Provincial

Se trabajó con una agenda amplia que incluyó temas relacionados a incorporación de nuevas zonas en la emergencia agropecuarias por sequía, herramientas financieras y avances el materia de conectividad.

El encuentro encabezado por la ministra de la Producción, Fernanda González, partió de un informe de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios respecto al estado de las reservas hídricas edáficas de la Provincia, mientras que la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera expuso sobre las diferentes herramientas financieras vigentes. También se abordaron temas relacionados a la conectividad rural entre los más destacados. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias la ministra destacó la importancia de sostener en el tiempo este tipo de reuniones “porque es un espacio de intercambio que permite a los representantes del sector agropecuario transmitirnos sus necesidades, como también compartir información estratégica para el crecimiento del sector”. En ese sentido la mandataria hizo hincapié en las distintas líneas financieras disponibles, los Aportes No Reintegrables y las bonificaciones especiales de tasa para aquellos productores que cuenten con certificado de emergencia por sequía o incendios.

En cuanto a la emergencia por sequía se informó que se sumaron a las ya declaradas los departamentos Caleu-Caleu, Lihuel Calel y Curacó. Durante la reunión se destacaron los Aportes No Reintegrables provenientes de distintos programas nacionales como el GIRSAR para incorporación de tecnología para el sector agropecuario, como para tareas de prevención de incendios y también para la implantación de pasturas perennes. De la misma manera, se informó sobre la última reunión mantenida con referentes del Ministerio de Conectividad y Modernización a través de EMPATEL, representantes del agro y proveedores de la última milla, respecto de internet rural

También se presentó información actualizada de la situación de las reservas hídricas de la Provincia teniendo en cuenta el relevamiento que realizan los técnicos de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios en sus monitoreos habituales.

Por su parte los referentes del sector agropecuario destacaron su preocupación por la situación en determinadas zonas de la Provincia afectadas por la sequía, “sobre todo agrícolas porque no han podido realizar cultivos de cobertura porque no tienen humedad en superficie”. Otros de los aspectos mencionados por el sector, están relacionados con el aumento de tasas, sobre todo para quienes solicitaron créditos “por ello – recordó la ministra- la decisión del gobernador Sergio Ziliotto, respecto de que todos aquellos que tomaron créditos al 31 de noviembre del 2022 cuentan con una bonificación especial de 30 puntos que se va renovando”. Participó además del encuentro el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi; los directores de Agricultura, Natalia Ovando, de Ganadería, Marcelo Lluch y de Asistencia Técnica y Financiera, Lilia Cortese, el subdirector de Extensión Agropecuaria, Federico Pelizzari, referentes de las entidades gremiales agopecuarias como SRA, CARBA y FAA, además de INTA y SENASA.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook