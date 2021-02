Guatraché: “Hay algo en contra mía” aseguró Holzmann médico del Hospital local

Se realizó en Guatraché una nueva manifestación de apoyo al profesional, con salida desde el mástil de la avenida central y llegada frente a la vivienda de Hollzmann, quien salió a la calle para agradecer a sus vecinos y también formuló algunas afirmaciones para aclarar su situación. Los vecinos se autoconvocaron bajo la consigna «para el pueblo, lo que es del pueblo» y reclamaron que el gobierno provincial escuche e interprete correctamente la opinión del vecindario.

Holzmann habló con los vecinos y trabajadores de prensa y afirmó que en estos días había «escuchado y leído muchas cosas que dijo el subsecretario (de Salud, Gustavo Vera)» y consideró que resulta «una situación muy dolorosa». Se mostró reconfortado por «ver tantos vecinos aquí, algo que nunca hubiera imaginado» y advirtió que «ahora me entero de las causas de este traslado, cuya notificación a mí me llegó por Whatsapp». Agregó que «el subsecretario Gustavo Vera dijo que me notificaron tres veces y no respondí, pero yo no sabía hasta ahora, cuando lo expresó ante los medios, cuáles eran los motivos de mi traslado» reiteró.

Problema de salud.

Según Holzmann, es cierto que «en estos meses no hice guardias» pero aclaró que «todo el mundo sabe que durante todo este tiempo estuve a cargo del tema Covid, una grandísima responsabilidad, especialmente en la Colonia Menonita donde se pudo trabajar en equipo, porque no lo hice yo solo: trabajamos con personal del Codes y el doctor Diego Arroyo, jefe de Zona, quienes siempre estuvieron prestos para colaborar en todo lo que se necesitaba, aportaron ideas y presentaron proyectos», agregó. «Nosotros pedíamos apoyo y que nos escucharan como equipo de salud porque a la comunidad la conocemos nosotros, y ellos lo supieron hacer», dijo.

En cuanto a sus licencias, recordó que «desde hace tres años tengo un problema de salud por el cual se me recomienda no hacer guardias, pero eso no me convierte en delincuente ni estafador del Estado, porque no estoy cobrando por eso. Incluso trabajé en otros horarios para compensar y sin cobrar: yo no soy un vago y me gusta lo que hago», aseguró.

Menonitas

También aclaró que la situación en la Colonia Menonita «es un caso particular. Escuché al subsecretario decir que no quise atender a los menonitas, que pretendía dejar a los enfermos en sus casas y eso es una falacia. El Ministerio de Salud proponía aislar a todos los menonitas que dieran positivo en diferentes hoteles de la provincia, pero yo no estuve de acuerdo en aquel momento. Y es una posición que sostengo, porque creo fervientemente que cuando hay un problema comunitario, la comunidad puede encontrar las herramientas necesarias y solucionarlo. Las pandemias son problemas comunitarios y se resuelven con herramientas comunitarias». Y concluyó que «finalmente así fue, porque los menonitas hasta nos

llevaban en sulky casa por casa».

También aclaró que «los protocolos se cumplieron todos mientras estuve a cargo. Hubo instituciones que no nos apoyaron, pero la gente tiene miedo de hablar, al igual que mis compañeros de trabajo, porque los amenazan, hostigan y acosan. Pasan un montón de cosas que la gente no sabe», denunció.

Acuerdo interno.

Por eso el médico está convencido de que «existe algo contra mí y no creo que el problema sean las guardias. Ya había conversado con el director del hospital, quien me decía que no se sentía con fuerzas suficientes para llevar adelante el tema Covid y entonces resolvimos la cuestión de las guardias mediante un acuerdo interno, porque él sabe perfectamente lo

que me pasa: si ahora no lo dice o cambia su discurso, es otra cosa». Agregó que sus compañeros de trabajo «también saben» sobre su problema de salud y ratificó que «el acuerdo verbal existió, me dijo que no había ningún problema y ahora salen con esto, que me niego a hacer guardias y a trabajar, que soy un vago, o que actué mal con los menonitas».

Actualmente, Holzmann no se encuentra trabajando «porque estoy con una carpeta médica otorgada por un psicólogo y un médico. Ahora dicen que los certificados son de dudosa procedencia, sembrando dudas sobre el medico que me atendió y de dos psicólogas, quienes además fueron amenazadas con que no iban a conseguir más trabajo».

Finalmente, dijo esperar «que el pueblo me crea» y se mostró dispuesto a seguir trabajando: «si General Campos necesita que vaya, voy mañana mismo, pero deben entender que tengo mi familia acá, mi casa, mis hijos van al colegio y mi mujer trabaja acá. Es imposible para mí irme a otro pueblo, por eso pienso que buscan que yo renuncie, y probablemente eso podría suceder. Es muy grave el hostigamiento que sufro, y no se le deseo a nadie», sentenció.

«Haremos lo posible para que se quede».

«Estoy sorprendida y me parece totalmente injusto lo que está viviendo el doctor Holzman y también su familia» dijo ayer la concejala Norma Pacheco (Frente de Todos), luego de participar en la movilización popular destinada a reclamar que el gobierno provincial deje sin efecto el traslado del médico local. «Creo que detrás de esta situación hay algo más. Hace seis meses que el doctor no realiza guardias por un problema de salud y eso estaba acordado con el director del hospital. Resulta que ahora, poco tiempo después de lo sucedido en la ColoniaMenonita, se resuelve este traslado», agregó.

Pacheco insistió que el médico se encuentra con carpeta médica mientras sigue un tratamiento por su enfermedad «pero eso no significa que nunca más vaya a cumplir una guardia». Agregó que esa situación «debería respetarse» y confirmó que Holzmann «no quiere irse de Guatraché y cualquiera puede dar fe de sus ganas de trabajar». Finalmente, consideró que «en la manifestación del sábado quedó muy claro cómo trabaja el doctor en Guatraché».

Mirada vecinal.

Con el fin de tomar el pulso sobre esta controversia, esta corresponsalía recorrió las calles de esta localidad y consultó a diversos vecinos. Así como muchas personas están a favor del médico, a quien consideran buena persona y profesional, otra cantidad similar de vecinos dijo desconocer el tema o no tener una firme opinión.

Un vecino dijo que Holzmann es «el médico que más trabaja» y otro especuló que su desempeño en la Colonia Menonita «fue muy exitoso, pero realizado a su manera y no como pretendía el ministerio», razón por la cual «desde el gobierno le pasaron la factura», opinó.

Diego Herbsommer, otro concejal del Frente de Todos, consideró que «el pueblo quiere que se quede en Guatraché» y advirtió que «las expresiones públicas del subsecretario Gustavo Vera sobre el traslado es todo lo que sé sobre esa decisión, porquen o tengo más información que ésa». No obstante, opinó que resulta «sugestivo que argumenten sobre sus guardias, dando a entender que no quiere hacerlas, cuando está con carpeta medica por una cuestión psicológica» y advirtió que «la veracidad de esos certificados deberá resolverse: sería muy grave si no se ajustan a la realidad, así como grave sería también acusar en vano a un profesional».

El edil se refirió también al apoyo popular conseguido por el médico. «Muchas personas se movilizaron para manifestar su descontento y muchos de sus pacientes quieren que se quede». Herbsommer dijo que nunca escuchó «reproches ni quejas sobre su trabajo profesional. Por el contrario, los vecinos están muy molestos por este traslado y exigen que se quede. Como concejales debemos hacer todo lo posible para que permanezca en Guatraché, aunque muchas herramientas para conseguir eso no tenemos y el ministerio tampoco tiene comunicación con nosotros». Por eso especuló que «si el subsecretario (Gustavo Vera) mantiene buena relación con el intendente (Sergio Arrese), estaría muy bueno que el jefe comunal aprovechara esa situación para pedirle al subsecretario que Holzmann se quede» en Guatraché.

Lamentablemente, y a pesar de múltiples intentos, esta corresponsalía no pudo obtener declaraciones del intendente, quien podría tener, tal vez, una llave para destrabar este conflicto.

Fuente La Arena

