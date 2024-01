General Campos: Gobierno continúa fortaleciendo los Centros de Salud con recursos técnicos y humanos

El acto se desarrolló en las instalaciones del Hospital “Juan Facca” de General Campos, a fin de poner en funciones oficialmente a la directora y a un nuevo médico clínico de la localidad. Es merced a la contratación de este último profesional que el Establecimiento pasará a contar con dos médicos generalistas que atenderán de manera permanente en la institución.También se oficializó la entrega de una Unidad de Soporte Vital para el traslado de pacientes marca Ford, que suma a la actualización del parque automotor y llega para garantizar traslados seguros a centros de mayor complejidad. También un moderno concentrador de oxígeno que sirve para suministrar oxigenoterapias a los pacientes.Es a través de las políticas públicas implementadas por la gestión del gobernador Sergio Ziliotto que son desplegadas en el territorio por los equipos de trabajo, buscando consolidar un sistema de salud cada vez más equitativo, sólido y oportuno. En este sentido el Gobierno provincial planifica e invierte en todo el territorio para lograr el fortalecimiento de las instituciones, ya sea a través de la incorporación de recurso humano calificado, la entrega de equipamientos, la ampliación de servicios, la actualización del parque automotor, acciones que buscan optimizar la capacidad resolutiva local, garantizando calidad en los servicios de salud y favoreciendo la descentralización de la atención.

Decisión política

El acto fue encabezado por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, junto al intendente Mario Roth, legisladores provinciales, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud y demás autoridades provinciales y locales. Vera remarcó la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de fortalecer el Sistema de Salud Provincial señalando que se trata de “fortalecer la red de provincial de Salud, con obras, profesionales calificados, equipamientos y ese el motivo que nos reúne hoy en este hospital. La incorporación de profesionales capacitados siempre nos llena de orgullo. Porque somos testigos del trabajo que realizan los diferentes equipos de salud en el territorio provincial, sabemos del empeño, de la dedicación, de la perseverancia de cada trabajadora y cada trabajador. Y es ese actuar el que nos permite formar equipos cada vez más sólidos. Porque tenemos como objetivo y es una política de Estado, ampliar la capacidad resolutiva local, incrementar las prestaciones, garantizar servicios de calidad en General Campos y en toda la Provincia. Y esto se logra con un Estado presente que piensa y se preocupa por la salud de las pampeanas y pampeanos”.

En el mismo sentido agregó “seguimos avanzando en todo el territorio, en la implementación de estrategias y acciones que fortalezcan la respuesta del sistema de forma equitativa, conocemos las necesidades y trabajamos en dar una respuesta oportuna”.

Por su parte la directora Valeria Zalazar expresó el privilegio enorme conferido por el Gobierno pampeano, “estaba como coordinadora de la terapia intensiva del hospital “Angel Padre Buodo” de General Acha y este nuevo desafío me ilusiona y me llena de orgullo. Cuando llegué a la institución me encontré con un equipo de trabajadoras y trabajadores con ganas de crecer. Esa es nuestra intención y la vamos a desarrollar en equipo, tenemos muchas ganas de seguir creciendo en todo lo que se ha trabajado. Hoy se suma un nuevo médico que fortalecerá la accesibilidad al sistema. Contar con dos médicos permanentes en la localidad favorecerá el aumento de las prestaciones, la calidad asistencial. Somos un equipo que trabaja con el fin de cumplir las expectativas y necesidades de los pacientes y personas que acuden a la institución”.

Y agregó “próximamente contaremos con una guardia de enfermería de 24 horas, estamos trabajando en la adaptación del espacio y pronto será una realidad. General Campos es una localidad que va creciendo, pero además brindamos asistencia a una extensa zona rural. Es en ese sentido que conocemos la importancia de brindar progresivamente más servicios, ampliar la calidad de atención, con personal calificado y multidisciplinario. Lo mismo sucede con la ambulancia que recibimos días atrás y que hoy se oficializó su entrega, el contar con una unidad de traslados prácticamente nueva facilita las derivaciones, hay caminos rurales que son complejos, las distancias no son fáciles y la atención para que sea de calidad siempre debe ser oportuna”.

Para finalizar enfatizó, “seguiremos trabajando incesantemente en equipo y fortaleciendo las bases que se han logrado durante todos estos años. Contamos con un Estado presente que nos acompaña y que entiende de la importancia de garantizar derechos en materia de salud. La salud es una prioridad y vamos a defenderla como tal”.