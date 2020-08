Fuerte respaldo al DNU de Alberto Fernández

El ministro de Conectividad y Modernización de La Pampa, Antonio Curciarello junto a Andrés Zulueta, futuro presidente de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones Sapem, reivindicaron el DNU del presidente Alberto Fernández.

“Destacamos la decisión política del presidente, que entre otras cosas declara Servicio Público a la Telefonía (móvil y Fija) e Internet y congela tarifas hasta el 31/12.

Decisión que además ratifica el acertado rumbo que el ex gobernador Carlos Verna y el entonces diputado nacional y hoy gobernador Sergio Ziliotto tomaron cuando se decidió crear Empatel para lograr reducir la brecha digital en las telecomunicaciones de la provincia y en oponerse la entonces Ley Corta que impulsaba el ex presidente Mauricio Macri y que tenía el objetivo de vaciar Arsat quitándole su espectro radioeléctrico para dárselo al sector privado”.

“Entendemos que el acceso a los servicios TICs no puede estar sujeto a únicas regulaciones del mercado.

Para garantizar accesibilidad a servicios esencial y además, ahora públicos, no hay otra forma que con la intervención adecuada del Estado.

Se cambia un paradigma, primero los derechos de los argentinos y argentinas, luego la rentabilidad, que por cierto, fue exorbitante para las empresas que de una u otra manera dominan un mercado sumamente concentrado.

Saludamos la fuerte decisión política del presidente Alberto Fernández, destacamos el rol regulatorio que tendrá el Enacom y fundamentalmente nos sentimos parte de esta medida que sin dudas es de estricta justicia social” señalaron Curciarello y Zulueta.

