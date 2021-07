Fuerte inversión en recursos y ampliación de modulares en el Centeno

Además se dotó de equipamiento de última tecnología, al que se le sumaron nueve camas de terapia manuales, cinco de terapia eléctica, un carro de paro y un equipo de ósmosis inversa.

Al respecto y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el director del Establecimiento, Esteban Vianello, se refirió a la ampliación de los Modulares: “con la adquisición de este nuevo contenedor se amplía la instalación de internación de pacientes COVID positivos leves a moderados”. “Este nuevo módulo” prosiguió “comenzará a funcionar en los próximos días; esperamos no usarlos, pero es una modificación del sector que sumado a la ampliación de la capacidad de la planta de oxígeno nos permitió diagramar de otra forma la atención. A esto se le sumaron ocho (8) equipos de Alto Flujo más que se utilizan para pacientes con dificultad respiratoria y evitar la intubación endotraqueal del paciente”. Además, hizo referencia a la compra de equipos de Bipap “lo que conocemos como ventilación no invasiva, que nos ayuda a recuperar pacientes sin necesidad de conectarlos a un respirador”.

“Independientemente tenemos los respiradores conectados a las camas de terapia, son 14 camas, más otras cuatro (4) que ampliamos hace un tiempo atrás. Se incorporaron nueve (9) camas al servicio de internación de Clínica Quirúrgica, a fin de equipar mejor las salas de internaciones. Son de alta tecnología, con levantamiento manual y para cuidados críticos, poseen sus respectivos colchones y almohadas, pies para sueros y vinieron a reemplazar elementos que tenían muchos años de uso en el sector. También se adquirió un carro de paro, intensificando de este modo la complejidad técnica de todo el sistema”, continuó.

“Además, recibimos un equipo de ósmosis inversa nuevo, lo que permite ampliar y mejorar el módulo de atención de pacientes en diálisis no solo del Centeno sino de toda la región”, agregó.

A partir del desafío de la COVID-19, al tratarse de una patología nueva y con un comportamiento diferente, el médico se refirió a los largos períodos de internación de algunos pacientes, lo que motiva a una ocupación de camas importante. “Hoy estamos bien, con menor tasa de ocupación de camas pero a la expectativa de los casos positivos diarios, seguimos teniendo una meseta alta y eso nos preocupa. Estamos esperanzados por todo lo que es vacunación, el ingreso de diferentes vacunas nos permite ir generando una inmunidad en el corto plazo a la población general y ya estamos vacunando a mayores de 18 años”.

Medidas de cuidado

Pidiendo a la sociedad no confundir la vacunación con el no contagio, Vianello solicitó continuar cumpliendo con las medidas sanitarias haciendo un particular hincapié en el autocuidado. “El cubreboca nasal, el distanciamiento físico, la ventilación cruzada son medidas que vamos a tener que seguir utilizando. La vacuna disminuye la morbimortalidad, pero es a través del cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos que vamos a disminuir la cadena de contagios”, finalizó.