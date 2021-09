FoGaPam: Producción y UNILPa informaron y capacitaron a PyMEs

La ministra de Producción del Gobierno de La Pampa, Fernanda González, se reunió esta tarde en la sede la de Unión Industrial de La Pampa con varios referentes del sector.

En la sede de UNILPa, se realizó un encuentro con diversos referentes de la industria pampeana, a fin de profundizar e informar sobre los diversos alcances del Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam). La jornada estuvo encabezada por la ministra de Producción, Fernanda González, el subsecretario de Industria Comercio y PyMEs, Silvano Tonellotto, el presidente de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Pereda, y el titular de UNILPa, Rubén Gorordo.

La funcionaria provincial, respecto al encuentro, indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “la semana pasada mantuvimos una reunión con los integrantes de la Unión donde se trataron diversos temas, entre ellos la capacitación en formación profesional y financiamientos. Más allá de las herramientas financieras vigentes con las que contamos a través del Banco de La Pampa, surgió la necesidad de recibir asesoramiento a través del FoGaPam, y es por eso que hoy se convocó a esta reunión, e invitamos a Sergio Pereda para que pueda explicar el funcionamiento del sistema y como se solicita”, manifestó.

“También estamos acompañando desde la Subsecretaría de Industria Comercio y PyMEs para aclarar y mencionar las líneas financieras vigentes”, concluyó.

Sergio Pereda se refirió al funcionamiento y alcances del FoGaPam, “el Fondo de Garantías Pampeanas que fuera anunciado por el gobernador, Sergio Ziliotto, en noviembre del año pasado junto con otras medidas económicas para todas las PyMes pampeanas, junto a los Ministerios de Hacienda y Finanzas, y de la Producción, se generó un proyecto para dar respaldo y sostenimiento a las PyMes. Cuando una entidad financiera se acerca en búsqueda de estas líneas que se ofrecen desde el Ministerio de Producción, les falta esa suerte de garantía para poder acceder a esa asistencia. El FoGaPam se constituyó, ya está inscripto en el Banco Central de la República Argentina. Entonces es así que cuando se acerca la institución y puede sacar el préstamo sin mayores reparos”, manifestó.

Pereda informó que el asistencialismo a empresas pampeanas alcanzó a “más de 300 PyMes de todos los rubros económicos, hay más de 40 municipios a los cuales hemos alcanzado y tres comisiones de fomento lo que demuestra la descentralización que se logró con el Fondo en el ámbito económico y financiero de la Provincia. Esto demuestra que el hecho de que no estábamos enfocados en lo que era el domicilio y tamaño de la PyME, sino que todos son una pata fundamental dentro del sistema financiero de la Provincia. Entre los diferentes rubros se pueden encontrar: gimnasios, construcción, gastronomía, industria agropecuaria, turismo, hotelería”, sostuvo.

En referencia a los requisitos para ingresar al Fondo, Pereda indicó que “las únicas condiciones son: que sea una PyME y que desarrolle actividad dentro de La Pampa. No tenemos otro requisito en cuanto a dimensiones financieras. Es importante resaltar de que si bien estamos controlados y auditados por el Banco Central de la República Argentina, no es que miramos una foto pasada, sino que analizamos la proyección de la PyME hacia el futuro y a eso apostamos para acompañar los proyectos productivos”, concluyó.

