Firma Digital y Certificado de Pre-Inscripción refuerzan los servicios del Estado

El ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, destacó los avances realizados en función de la incorporación de más tecnología digital para mejorar la respuesta a la ciudadanía al momento de realizar distintos tipos de trámites en la administración pública provincial.

“Avanzamos mucho en materia de accesibilidad para que las distancias y el tiempo no sean una traba para la realización de distintos trámites. El Gobierno provincial demuestra que está a la altura de las circunstancias también en tiempos como los que nos tocan atravesar”, dijo a la Agencia Provincial de Noticias.

En este sentido, comentó que funcionarios de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas registraron y habilitaron el pasado viernes 9 de abril Firma Digital ante el Ministerio de Conectividad y Modernización. “Esta herramienta permitirá agilizar y dar celeridad a la tramitación de documentación, respuesta de notas y oficios a los organismos públicos estatales y judiciales, permitiendo el flujo por canales electrónicos”, dijo el funcionario.

“Debido a la pandemia, con las recomendaciones de distanciamiento y otros hábitos de prevención, es que decidimos profundizar este cambio iniciado por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, en cuanto la digitalización y agilidad de trámites para la ciudadanía pampeana. Esto se enmarca en la implementación del plan de modernización e innovación de la administración pública provincial”, añadió.

Bensusán detalló que “los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen la misma validez jurídica que aquellos que se hacen en papel. En una primera etapa se está utilizando para dar respuesta a solicitudes de organismo oficiales, como el envío de Certificados del Registro de Deudores Alimentarios Provincial que fueran pedidos por el sistema web de la Dirección del Registro Civil, cerrando el circuito de manera totalmente digital. Actualmente se están efectuando las adecuaciones técnicas y legales para extender la modalidad a otras solicitudes y documentación expedida por el organismo”.

Esta herramienta se suma a los canales de atención digital de la Dirección, recordando que para la solicitud de partidas, turnos de DNI/Pasaporte y Certificados de Libre Deuda Alimentario está disponible el turnero web en la página www.dgregistrocivil.lapampa.gob.ar.

“La descentralización y estar más cercanos a los lugares donde vive nuestra gente, que promulgó el ex gobernador Carlos Verna, se complementan con las políticas de modernización de los servicios que brinda el Estado, que lleva adelante el gobernador Sergio Ziliotto”, concluyó.



Certificado de Pre-Identificación

Por su parte, el titular de la Dirección de Registro Civil, Fernando Rolando, recordó que “todas aquellas personas que hubieran nacido en territorio argentino, y que carezcan del Documento Nacional de Identidad, por no contar con el acta de nacimiento debido a encontrarse vencidos los plazos previstos en el art. 28 de la ley 26.413, podrán solicitar en los Centros de Documentación de RENAPER, o en las oficinas de los Registros Civiles, el Certificado de Pre-Identificación”.

Rolando explicó que el Certificado de Pre-Identificación “es un instrumento implementado por el Registro Nacional de las Personas que tiene por objeto garantizar el reconocimiento y registro de las personas aún no identificadas por carecer de Acta de Nacimiento y con el Documento Nacional de Identidad”.

“Este nuevo sistema de registración permite proveer acompañamiento y asistencia a aquellas personas que así lo requieran, a fin de completar su proceso identificatorio y obtener el Documento Nacional de Identidad”, agregó.

El trámite, una vez iniciado, recaba en carácter de Declaración Jurada, los datos de lugar y fecha de nacimiento como así también los datos biométricos de las personas (foto y huellas digitales), con los cuales RENAPER realiza una búsqueda en la base de datos de personas que están registradas y cuentan con DNI. Posteriormente se cruza la información con otras bases de datos donde destaca la de la Dirección Nacional de Migraciones.

Si bien el certificado en principio no acredita identidad, se constituye como un documento indispensable para el trámite de inscripción tardía de nacimientos, sustituyendo cuando corresponda el informe de matrícula negativa previsto en la Ley 26.413 y permite a su vez dar una mayor seguridad en materia de identificación, al realizar por primera vez una pre-identificación biométrica que vincula el trámite de inscripción tardía con el posterior trámite de DNI.

A la fecha, RENAPER otorgó 2.900 certificados de Pre-Identificación en todo el país.

“En la Provincia de La Pampa se han tramitado 14 certificados de Pre-Identificación los cuales permiten complementar el trámite de inscripción tardía de nacimiento para acceder al acta de nacimiento y posteriormente al DNI, inscripción que con la modificación efectuada por la Ley 27611 (Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral del Embarazo y Primera Infancia) puede efectuarse por Resolución Administrativa Fundada, evitándose la judicialización de la misma. Estos casos pertenecen a nacimientos producidos en otras provincias y que no fueron registradas. También a situaciones generadas dentro de comunidades determinadas, que por sus costumbres pueden producirse alumbramientos fuera del sistema de salud”, concluyó el titular del Registro Civil.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook