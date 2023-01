Fernández y Ziliotto recorrieron la obra del gasoducto Presidente Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández y el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, se trasladaron hasta la zona de Doblas donde visitaron la obra del gasoducto, Presidente Néstor Kirchner. Estuvieron en el lugar donde se encuentra operativa la máquina de última generación de soldaduras automatizada, que se utiliza por primera vez en la Argentina y permitirá cumplir con la tarea en los plazos previstos para su culminación.

Tras la recorrida, el presidente Alberto Fernández precisó que la visita a La Pampa tuvo como objetivo “ver las obras de este gasoducto que se inicia en Vaca Muerta y termina en Saliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Son más de 500 kilómetros y el 66 % de su recorrido transcurre en territorio de la provincia de La Pampa!”.

En tanto Ziliotto subrayó que el país asiste a un cambio trascendente como es “pasar de ser importadores a exportadores” y puntualizó que esto significa “llegar a la soberanía energética, que no solo es estratégico desde la posesión del bien, sino también desde el manejo de las divisas”.

La comitiva nacional estuvo integrada por el presidente Alberto Fernández; el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Además, estuvieron presentes los empresarios Gustavo Gallino y David Uriburu de Techint; Marcelo Mindlin de Pampa Energía SA y Damián Mindlin, Pablo Brottier y Daniel Flaks de SACDE SA.

“Central para el futuro de Argentina”

El primer mandatario nacional expresó que su vista tuvo como objetivo “ver como avanzaba esta obra, que es central para el futuro de la Argentina y nos garantizará contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar perdiendo divisas y recursos que podíamos haber destinado a la producción, y el trabajo que es lo que más nos importa”, dijo.

Asimismo, destacó su satisfacción por “poder ver la tecnología que empresarios argentinos han traído para poder desarrollar esta obra”, confiando en que “a mediados del año que viene la obra se haya terminado, para después seguir camino hasta Santa Fé y desde allí poder proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil, el querido país hermano que está necesitando energía gasífera que nosotros podemos ofrecerle”.

Pasar de ser importador a exportador

El gobernador Sergio Ziliotto manifestó su satisfacción porque “la provincia de La Pampa sea parte de un hecho inédito en la República Argentina”, y recordó que “desde el año 1986, hace casi 40 años, que no se construye un gasoducto de esta magnitud en el país”.

En este sentido puso de relieve “la obra de ingeniería que aplica la tecnología para dar solución a un tema que claramente la Argentina necesita”, señalando que el país “tiene un enorme potencial en Vaca Muerta, pero necesitábamos los ductos para llevar el gas natural, no sólo para dotar de gas natural a los sectores residencial e industrial del país, sino también para ser exportadores” de este insumo vital.

Finalmente reiteró que “se trata de un paso muy importante para el país, y como pampeano me llena de orgullo que esta obra transcurra en gran parte de la geografía de nuestra provincia”.

La obra del gasoducto

Con una extensión de 573 kilómetros, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, a cargo de Energía Argentina, permitirá ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importaciones de combustibles y reducción de subsidios; aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos.

La obra impacta en la economía de toda la provincia. De los 573 kilómetros que tiene toda la traza, 406 se ubican en territorio pampeano lo que genera un importante número de nuevos empleos directos y otros indirectos vinculados a los servicios que demanda su construcción en la provincia.

Este proyecto de infraestructura ampliará la capacidad del sistema de transporte de gas de la Argentina. La obra es fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta, porque permitirá aumentar su producción y transportarla hacia los grandes centros de consumo del país.

Sistema de soldadura automatizada

Traído de Estados Unidos, y de última generación permite reducir los tiempos de obra al incrementar la cantidad de tubos que pueden soldarse por día, minimizando los errores y dando previsibilidad al ritmo de producción.

Este equipamiento y otro similar se usan tanto en los tramos 1 y 2 de la obra, que va desde el kilómetro 0 de la traza en Tratayén, Neuquén, hasta el km 440 en La Pampa, los dos más extensos del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que lleva adelante la UTE Techint y Sacde. La ventaja de este sistema es que garantiza producción y calidad constante.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook