Familias de Jacinto Arauz y General Campos recibieron las llaves de sus viviendas

En ambos actos estuvo presente el titular del IPAV, Jorge Lezcano, junto al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y las autoridades de ambas comunas. Todas las familias fueron beneficiadas con una biblioteca del Programa “Libros y Casas”. Lezcano, en nombre del Gobierno provincial, transmitió los saludos y las felicitaciones del Gobernador a las familias adjudicatarias y remarcó que “es un honor y una gran emoción porque entregar viviendas es un acto de humanidad”.“Hoy cumplimos con la palabra del Gobernador. Este programa fue dispuesto por Verna con fondos provinciales en épocas que el país no tenía una política de viviendas y no había cupos nacionales para La Pampa. Luego Ziliotto le dio más fuerzas y fue sumando Planes y ya se complementó con Nación para que podamos estar alineados Nación, Provincia y Municipios para dar soluciones a la gente”, añadió.“Hoy todos tenemos una obligación porque este es un circuito solidario. Tenemos derechos y responsabilidades. A partir de ahora van a convivir, ampliar la familia y disfrutar. Pero viene el pago de la cuota para que más personas puedan acceder a este momento. Y esos fondos que se generan con la cuota que ustedes pagan se crean nuevos planes de viviendas. Hoy estamos acá para rendir cuentas de la palabra del Gobernador, y lo hacemos con hechos y con el compromiso cumplido. La vivienda y el trabajo dignifican, hagamos el esfuerzo de no perder esto que tanto nos costó construir”, completó.

Jacinto Arauz

En Jacinto Arauz, a las autoridades provinciales se sumaron la intendenta Gabriela Labourie, el diputado Beilman y concejales y concejales de la localidad. Allí se entregaron las llaves de ocho viviendas, seis de ellas construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 1” y las dos restantes por administración municipal. En tanto, se anunciaron otras 20 viviendas más.

La intendenta anfitriona agradeció al Gobernador Ziliotto porque “siempre está pendiente de las necesidades de cada habitante de la provincia. La vivienda es la obra pública que cualquier autoridad quiere realizar. Da satisfacción ver las caras de aquellas personas que hoy cumplen este anhelo de tener su propia vivienda”.

“Esto además genera movilidad económica y trabajo. Sabemos que hay personas que están esperando vivir este día. A ellos les decimos que el Gobierno provincial nos ha otorgado 20 viviendas del Plan Mi Casa 3 que pronto las iniciaremos. Les deseo que disfruten de este derecho y cumplan con su responsabilidad”, culminó.

La adjudicataria Valeria Tafirelli se mostró emocionada por “cumplir este sueño. Gracias a todos los que nos acompañan en este día tan importante. Hoy la espera terminó. Hoy hay mucho para agradecer y festejar. A la Municipalidad y al Gobierno provincial que hoy me permiten decir estas palabras desde el corazón y sentir que la de hoy, es la última mudanza”.

General Campos

Las autoridades provinciales se dirigieron a continuación a General Campos, en donde fueron entregadas otras dos viviendas junto al intendente local, Mario Roth.

El jefe comunal dijo: “Hoy entregamos dos viviendas gracias al Gobernador Ziliotto y al IPAV que nos otorgaron una etapa de diez viviendas de las cuales entregamos estas dos que son las que construimos ya que teníamos los terrenos listos aunque nos comprometemos a hacer las que faltan y poder cumplir en esta gestión con más de 50 viviendas entregadas en conjunto con el Gobierno provincial”.

Le pidió a las dos familias que “puedan gozar de la vivienda y con la responsabilidad de pagar la cuota como lo hacen todos los que han recibido. Tenemos un gran recupero y eso nos llena de orgullo y de ganas para seguir trabajando”.

En nombre de los adjudicatarios habló Brian Tello quien agradeció a todas las autoridades: “ser beneficiario de una vivienda es tal vez el día más importante de nuestra vida. Mucha gente no sabe ni se imagina lo que esto significa. Hoy somos privilegiados por estar acá, pero sabemos que mucha gente espera, por eso debemos ser responsables en pagar nuestra cuota y así nos comprometemos. Gracias a todos por estar hoy aquí junto a nosotros”, cerró.