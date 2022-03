Familias de Ataliva Roca recibieron viviendas del Plan “Mi Casa 1”

En el lugar estuvieron presentes el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca quienes acompañaron al intendente Gustavo Barreiro.Lezcano trasladó el saludo del Gobernador “en este momento emocionante para cada uno de ustedes” y agregó que “no hay otras palabras para describir este momento que los dichos de la adjudicataria y otro hecho más importante que no sea la entrega de llaves”.“Nosotros proyectamos y buscamos beneficios para la población sin pensar en cuestiones partidarias sino en gestión de Estado. Pero no tenemos que dejar de dimensionar los dichos del Gobernador en su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura en donde anunció más de 32 mil millones de pesos en obras para la Provincia. Es tan grande el aporte que al compararlo con el presupuesto provincial impacta”, afirmó.Lezcano manifestó que “podemos tener la mirada que queramos porque así es la democracia, aunque en el tema viviendas hay que ser muy cuidadosos. No tendríamos que tener el déficit que tenemos, pero fueron cuatro años de Macri sin cupo. Y eso es mucho ya que un plan de viviendas no se hace de un día para el otro. Porque se necesita la presencia del Estado nacional y luego licitar y construir. Y recuperar el ritmo lleva su tiempo”.El titular del IPAV pidió cuidar “la política habitacional de la Provincia. Ziliotto dijo desde su campaña que la vivienda sería uno de sus ejes de la gestión. Y cumple, por eso debemos cuidarla”.Por último, recordó que, para seguir construyendo casas, “se necesita del aporte solidario del pago de la cuota. Ese aporte que permitió que el Gobernador anunciara otras 400 viviendas. Por eso digo que debemos cuidar esta política, nosotros trabajando para dar soluciones y cada una de las personas adjudicatarias cuidando la casa y cumpliendo con el aporte para que otras familias pampeanas puedan llegar al techo propio. Gracias y a disfrutarlas”.

Intendente

El intendente de Ataliva Roca, Gustavo Barreiro dijo que “hoy es un día emocionante para todos, para la gente de Ataliva, para las familias y para nosotros porque es la primera vez que inauguramos viviendas. Quiero agradecer al gobernador Ziliotto, al titular del IPAV, Jorge Lezcano, y todo su equipo y a “Kelo” Schanton por trabajar juntos para cumplir nuestro anhelo de que al finalizar la gestión hayamos solucionado el déficit habitacional de la localidad”.

“Les pido que las disfruten y que cumplan con el compromiso porque haciéndolo va a haber más familias viviendo momentos como el que estamos viviendo hoy con esta entrega”, finalizó.