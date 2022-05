ExpoPyMEs sigue demostrando el crecimiento y la fuerza productiva pampeana

En el área de Energía, el director de Ahorro y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía y Minería, Pablo D´Atri, señaló a la Agencia Provincial de Noticias que esta exposición post pandemia viene con muchas expectativas. “La Secretaría de Energía aquí está muy bien representada, entre privados y públicos, abarcamos el área de hidrocarburos, minería, APE y Pampetrol en términos gubernamentales”.Desde la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, precisó que “estamos haciendo una apuesta muy importante, se genera esta super Secretaría con todas las patas que tiene y en lo puntual, venimos promoviendo el desarrollo de las energías renovables en el marco de lo que se definió en el Plan Energético, que es la idea de la soberanía energética, ser los propios generadores de la energía”, puntualizó.El escenario es muy alentador, afirmó D´Atri, describiendo la participación de muchas empresas privadas que trabajan en el tema de los paneles solares. “Según los trabajos que venimos realizando, hay más de mil de instalaciones de bombeos solares en los campos, ya las viviendas lo han incorporado, hay cientos de instalaciones de calefones solares en las viviendas. Vemos experiencias muy interesantes y desde el Gobierno, generando todas las herramientas: la Ley de Generación Distribuida, que permite que cada hogar genere energía eléctrica, lo aporte a la red y se autoabastezca.

Empleo Verde

“Generamos mecanismos para que haya empresas que puedan montar sus estructuras de energías renovables, inyectar a la red y comercializarla, energías limpias y promover el empleo verde”.

El director destacó que lo que se denomina el “Empleo Verde” se ve con grandes titulares en Naciones Unidas o el mundo, y ejemplificó que en lo cotidiano, “un plomero que instala un calefón solar es una persona que ya está generando un empleo verde”.

Y se viene un nuevo desafío, “desde la Provincia se han aprobado leyes y en muy poco tiempo tendremos novedades en las plantas de generación de energías renovables, que va a crecer en el norte provincial”.

Escenario de pandemia

“En el mundo existen ricos que son más ricos y pobres que son más pobres, si uno ve la distribución de las vacunas que fue totalmente monopólica, en los países del norte tenían once veces más vacunas que nosotros y existen continentes que no la tienen como en África, pero en el medio el habitante común, tiene muchas muestras de solidaridad y mucha gente que se amiga con el ambiente. Gente si tiene un peso de más lo invierte en un calefón solar, pone un biodigestor para que las aguas servidas no vaya a las cloacas, hay gente que hace eficiencia energética, es decir, cuando cambia la heladera se fija que la etiqueta sea la más eficiente. La sociedad va hacia la energía renovable”.

Desde la Provincia, “no es que suprimimos el petróleo o la minería, sino que con éstos, se puede financiar la transición energética. Ese es el desafío, estamos en el camino y ésta es la mejor muestra”.

La participación de la gente es muy importante, “tenemos un stand muy bien armado, con muchas empresas privadas y públicas”.

Plan de alumbrado público

Señaló que este plan llega a todas las localidades de la Provincia, “se distribuyen las lámparas LED de manera equitativa. Cambiamos las lámparas de sodio – mercurio, por lámparas que consumen 50% menos de energía y el mercurio que contienen, son residuos peligrosos, por lo cual las estamos recolectando y trabajamos de manera colaborativa con todos los municipios pampeanos desde hace dos años”.

Empresas

MECCÓ, soluciones geológicas

Esta empresa nació hace dos años, con tres integrantes, dos de ellos geólogos y un profesor de matemática, en plena pandemia. “Decidimos iniciar este proyecto con la parte geológica. Comenzamos con la consultoría hídrica o geolocalización subterránea, más que nada en la zona del oeste pampeano donde escasea el agua. Ese fue nuestro primer servicio. Hacemos consultoría minera y ambiental para algunos municipios, donde ayudamos a terminar con los basureros a cielo abierto, haciendo que procesen con una planta de reciclado y que comercialicen ese material, sea plástico, papel, cartón. Trabajamos en escombros, fierros, chatarra y encontrar soluciones para los desechos peligrosos, con frigoríficos en los temas de efluentes, asesoramos y llevamos la logística”.

La sigla del emprendimiento son las iniciales de sus integrantes, más el Có, que significa: agua.

Destacó que mucha gente se acercó a preguntar de qué se trata, “a muchos les interesa y se suman a esta campaña de cuidar el ambiente. También hacemos muebles reciclados con plásticos muy resistentes, composteras, juegos de parque, entre otras cosas. Y les hacemos ver que el compromiso de separar el material para reciclar, tiene una salida de sustentabilidad”.

Es la primera vez que participan de la Expo PyMEs, “comenzamos en un momento muy difícil de pandemia, pero estamos en crecimiento, trabajando con muchas empresas, pueblos y mucha gente de campo. Vendemos y colocamos biodigestores que reduce el impacto de contaminación en el agua. Participar de esta expo nos hace relacionarnos con otras empresas que están en el rubro o nos complementamos”.

TecnoCom: informática y seguridad

Esta empresa se dedica a la venta y reparación de equipos informáticos, notbooks, red de datos e insumos, y la división de seguridad que iniciaron hace más de diez años. “Estamos por cumplir 20 años con un equipo de gente que nos dedicamos al asesoramiento y soluciones de video vigilancia, control de accesos, sistemas de presentismo, alarmas de instrucción, enlaces inalámbricos, redes de datos”.

La idea de estar presente en la Expo PyMEs “es ofrecer soluciones relacionadas con la industria o el campo. Los sistemas son avanzados de tecnología, que por ahí los productos manufacturados están, el tema es el valor agregado que uno le aporta para poder ofrecer soluciones a la medida de cada cliente”, detallaron desde la empresa.

Explicó que la video vigilancia no es solo tener una imagen o la grabación de un evento, sino trabajar con la parte analítica de la información, analizando esos datos para tomar decisiones, “y tener un mejor control y seguridad del establecimiento, empresa, institución o de la organización”.

Presentaron cámaras con soluciones térmicas, “que permiten ver a 100, 200, 500 o 1000 metros de distancia cuando se quiere proteger una industria o un sector específico de un campo, identificar un mínimo foco de incendio, entre otras cosas. Se trata de tener la mayor cantidad de datos posibles, para transformarlos en información y tomar decisiones en base a eso”.

Participaron de la Expo PyMEs por cuarta vez, viendo resultados muy buenos, “venimos a promocionarnos, a hacer contactos, a relacionarnos y asesoramos a la gente que tiene dudas, a generar esa lista de contactos, donde por ahí pasa un tiempo y llaman para decir que nos vieron en la Expo PyMEs”.