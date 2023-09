Entregaron créditos de Economía Social en General Acha

Cuarenta personas emprendedoras de General Acha accedieron esta mañana a los créditos del programa Desarrollo de la Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa.

El monto total de los créditos ascendió a los $5.956.500, para emprendimientos de los rubros comercial, servicios y producción. Son a tasa 0, se otorgan con un período de gracia de 6 meses y un plazo de devolución de 54 cuotas.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez manifestó que “en La Pampa hay un Estado presente y políticas públicas presentes, que llegan a las 79 localidades de la Provincia. Nos identifica que ponemos como eje a las personas. En nuestra Provincia, recibir un crédito de Economía Social no es solamente recibir determinado monto, es la posibilidad de generar ingresos propios para tener una mejor calidad de vida. Ese es el principal rol del Estado”

Agregó que, junto con los créditos, el Programa prevé una serie de alternativas de acompañamiento para las personas beneficiarias, “venciendo burocracias, ayudando a hacer trámites que les permitan acelerar la puesta en marcha, capacitando, asesorando sobre estrategias que mejoren la llegada a los potenciales compradores de los productos y servicios. Un ejemplo es el portal Weni, que amplía la vidriera virtual de la producción de la Economía Social pampeana”.

Por su parte, el intendente Abel Sabarots expresó que “este tipo de actos nos llena de satisfacción porque, una vez más, es poder tener la posibilidad de entregar recursos para que cada uno de ustedes pueda llevar adelante su emprendimiento, en una etapa que no es nada fácil”.

Destacó la importancia de la existencia del Estado “y que tanto el Gobierno municipal como el provincial ratificaron la necesidad de un Estado presente. Digo esto porque no es la primera vez que el equipo del Gobierno provincial, el ministro (Álvarez) y su equipo de gestión estuvieron en la localidad, brindando instrumentos, que con una coordinación conjunta llevamos a cabo en estos cuatro años, y esperamos seguir llevando en los próximos cuatro años”.

