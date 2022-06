Empresarios valoran la reciprocidad del Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano

“Es de gran ayuda, me encuentro muy conforme con sus beneficios, les sirve a los jóvenes y a los empleadores”, dijo el titular de la empresa “Umo” de Santa Rosa, en relación al programa lanzado por el Gobierno de La Pampa.

Leandro Díaz es comerciante, santarroseño y titular de “Umo” (Un Mundo On Line) que se dedica a la venta de insumos para telefonía celular. Es uno de tantos empleadores que generó un puesto de trabajo enmarcado en el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano impulsado por el Gobierno de La Pampa, destinado a personas de 18 a 65 años. El mismo consta de un aporte de 25 mil pesos por cada trabajador o trabajadora que se incorpore, cifra que se actualiza trimestralmente según los informes del INDEC. Además, por cada empleo creado, el Gobierno garantiza a los empleadores un crédito del Banco de La Pampa de $300 mil a devolver en 12 meses a tasa cero.

El comerciante se refirió al proceso de búsqueda y selección de personal “busqué en la página, me informé, me gustó la idea y lo implementé. Me hicieron consultas sobre el perfil de gente que estábamos buscando y sobre eso me acercaron curriculums seleccionados y entre esos hicimos una preselección. Sinceramente me facilitó y ayudó mucho. Elegimos una joven que ya está trabajando con nosotros hace más de tres meses. Por su parte ella nos comentó que había estado buscando trabajo desde hacía mucho tiempo”, manifestó.

En referencia a la facilidad de búsqueda de personal que brinda el Programa, indicó que “muchas veces nos pasa que cuando buscamos personal, nos fijamos en las referencias o experiencias laborales pasadas, y en este caso que el personal ya esté precargado dentro del Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano uno se lo toma de otra manera”, dijo.

En relación al beneficio que otorga el Banco de La Pampa para aquellos empleadores que generen fuentes laborales, créditos a tasa 0 de hasta 300 mil pesos por fuente laboral creada, Díaz destacó que “es una idea excelente, me sorprendí en el momento de que me lo comunicaron. No estábamos preparados y nos vino muy bien para la compra de mercadería, hicimos arreglos en el local que se venían postergando y sabíamos que los teníamos que hacer. Además, el fin de semana pasado que fue el Día del Padre, pudimos sumar mercadería que nos hacía falta. Cuando nos comentaron lo del crédito no lo dudamos, dije “hay que hacerlo” compramos mercadería y pusimos manos a la obra con las mejoras del local”, manifestó. A modo de balance, Leandro Díaz, destacó al Programa como “de gran ayuda para el sector y me encuentro muy conforme con los beneficios de éste”.

