Emotiva celebración por el 114° aniversario de La Adela

Formaron parte de los festejos el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el ministro de Educación, Pablo Maccione, ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, concejales, concejalas, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Barrionuevo.Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Capitán Tocagni, hablaron a los presentes el jefe comunal y el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Seguidamente se entregaron reconocimientos a pobladores destacados que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de La Adela. A modo de cierre se dispuso el dispositivo para el desfile cívico.En nombre del Gobierno provincial, Rauschenberger saludó al pueblo de La Adela en este nuevo aniversario y compartió la emoción del intendente Barrionuevo en su mensaje, “porque hemos venido varias veces a compartir, y hemos sido parte de esos sueños y logros que Juan Barrionuevo trajo a La Adela”.El ministro dedicó un párrafo especial al jefe comunal, “porque hay un antes y un después en la localidad a partir de la gestión de Juan (Barrionuevo), cuando venía a La Adela no estaba inserta en el mapa provincial, parecía que era Río Colorado, hoy vemos un pueblo que crece y está totalmente integrado a la provincia de La Pampa, eso es la equidad que pregonamos desde el Gobierno provincial, en estos 40 años de Gobiernos Justicialistas donde la idea es que haya igualdad de oportunidades para todos los pueblos”.Rauschenberger trazó un paralelismo entre los modelos políticos, explicando que no es lo mismo contaminar un rio que cuidar el medioambiente, o pensar que el mercado da todas las soluciones “o quienes pensamos que tiene que haber un Estado presente, que trabaje en conjunto con el sector privado dando respuesta e igualdad de oportunidades a la gente”.A modo de ejemplo se refirió a la construcción de un Hospital de Nivel 4 en La Adela, “donde si el Estado no lo hace el mercado mucho menos, el mercado no es un modelo para aplicar en la provincia de La Pampa, aquí necesitamos un Estado presente, trabajando en conjunto Municipio, Provincia y Nación”. Finalmente, agradeció la posibilidad de compartir este acto, trasladó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto.

Intendente

Barrionuevo deseó un feliz cumpleaños a la comunidad adelense, agradeciendo el esfuerzo mancomunado que permite que hoy las nuevas generaciones gocen de servicios, infraestructura y comodidades que no hace mucho tiempo atrás eran impensadas. “Siento un enorme orgullo, son 16 años al frente del municipio y en muy poco tiempo dejaré mi función para seguir trabajando por La Adela y La Pampa desde la Cámara de Diputados, no tengan dudas que fueron días de mucho aprendizaje y de dejar todo lo que estuvo a mi alcance para mejorarles la calidad de vida”, continuó el jefe comunal quien aprovechó la ocasión para agradecer a todo su equipo de trabajo por estar, cada día, al servicio de la gente, “también aprovechar para agradecer a cada vecino y vecina de La Adela porque en tantos años sigo sintiendo, como cuando arrancamos allá por 2007, todo su apoyo, en cada mate, en cada charla, en cada mirada”.

Haciendo un balance “en tiempos de discursos mágicos o soluciones milagrosas” recordó muchas de las obras y acciones que transformaron la localidad, como el canal derivador, viviendas, el Centro Comunitario La Adela, el Parque Agroindustrial La Adela, el asfalto, la obra de agua y cloacas, las extensiones de redes de gas y energía eléctrica, la fibra óptica, el nuevo puente, la pileta climatizada, el albergue y el enorme crecimiento turístico, con gran cantidad de alojamientos, restaurantes y prestadores, apoyados por múltiples actividades como la Fiesta de la Barda, la Doble Salina, Dejá tu Huella en la Barda, Jineteando en la Barda, la Fiesta de Reyes, entre muchas otras.

Otros hechos destacados fueron la llegada de la Universidad Nacional de La Pampa con la Tecnicatura en Gestión y Tecnología de los Almientos y “el Nuevo Hospital, que no solo brindará más prestaciones médicas y evitará traslados sino que seguirá fortaleciendo nuestra identidad y permitirá que por primera vez nuestros hijos, nuestros nietos, nazcan en La Adela”.

“Nuestras plataformas siempre apuntaron a generar trabajo, dignidad, a que las personas de La Adela cuenten con las mismas posibilidades que el resto de los pampeanos y pampeanas; hicimos un fuerte trabajo social, apoyados por las instituciones intermedias y con una permanente presencia de un Gobierno provincial que siempre, ante cada requerimiento, dijo presente, porque créanme que en tantos años pasamos por distintos gobiernos, sobre todo a nivel nacional, y para los municipios y para La Pampa no es lo mismo un gobierno que tenga los mismos objetivos y que mire al interior profundo de la Argentina para ayudarlo a desarrollar que un Gobierno que solo apueste a la timba financiera y a los grandes centros porque es donde se concentran los votos, o peor aún, en otro de los casos con un candidato que se hace famoso hablando y criticando por los canales de televisión aprovechando oportunidades y mandado por los mismos intereses que vienen perjudicando al país y a América Latina desde hace tantos años, que representa la explotación y el saqueo de los recursos naturales; que apunta a una educación con vouchers, poniendo en riesgo la escuela pública, la posibilidad de que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas puedan acceder a la universidad; que apunta a perder nuestra moneda, a terminar con instituciones y a privatizar gran parte de organismo que son orgullo nacional, ya supimos de privatizaciones y que sus consecuencias son pérdida del poder adquisitivo y desempleo. Yo les pido que no nos gane el enojo, estamos viviendo una ola complicada a nivel nacional y mundial, pero fueron siempre los gobiernos justicialistas los que pensaron en la gente y brindaron derechos, no perdamos la memoria”, prosiguió el intendente.

Finalmente reconociò que su corazón y base será siempre La Adela, “aquí me van a encontrar, porque soy de aquì, porque me debo a mi gente, a mis vecinos y vecinas. Las despedidas son dolorosas pero este no es un adiós, es un hasta luego. Yo no me voy a ninguna parte, yo me quedo con ustedes, yo me quedo en cada obra. Me quedo en cada abrazo de mi gente y siempre tenemos que recordar, nosotros somos La Adela, la localidad que hicieron nuestros padres que trabajaron mucho y hablaron poco; somos una localidad que estuvo rodeada de fuego y acá estamos de pie, esta es nuestra tierra, la tierra del “Bachi” Carotti, de Marta Fraile, la tierra del Gringo Tomassone. Somos la Adela, a localidad de los puentes, la localidad de la fiesta de La Barda, la fiesta más grande de la provincia. Feliz Cumpleaños La Adela y muchas gracias por tanto queridos vecinos y vecinas”.