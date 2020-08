El lunes estará activa la página para el registro de actividades no habilitadas

El ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez afirmó hoy que desde el próximo lunes a las 8 de la mañana estará activa la página actividadesnohabilitadas.lapampa.gob.ar donde se podrán inscribir las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades no habilitadas, fundamentado en el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto del otorgamiento de créditos a tasa cero como medida de salvataje y acompañamiento al sector.

El gobernador indicó en su momento que por la situación epidemiológica del País y la Provincia no es aconsejable que algunas actividades económicas reinicien, porque “están directamente vinculadas al aglomeramiento de personas”. Dentro de este sector se incluyen cines y teatros, organización y producción de eventos, espacios de recreación (peloteros y otros juegos infantiles), canchas de fútbol reducido y otras actividades no habilitadas.El titular de Desarrollo Social adelantó que “en el registro de actividades se va a solicitar cierta información referida a la actividad económica que desarrollan. Una vez analizados los requerimientos crediticios nos pondremos en contacto con los titulares de cada actividad”, indicó.Los créditos serán otorgados a personas físicas o jurídicas cuyas actividades se encontraron prohibidas por la normativa nacional y no estuvieron habilitados en ningún momento de la pandemia y que haya tenido un grado de afectación económica y financiera generada por esta situación.La línea de créditos, enmarcado dentro del programa Provincial Nehuentun, es a tasa cero con muy largo plazo de devolución y cuenta con la particularidad que recién lo van a empezar a devolver seis meses después del reinicio de sus actividadesÁlvarez amplió que “dentro de la página web del ministerio de Desarrollo Social también habrá un link para quienes deseen inscribirse en el mencionado registro”, concluyó.