El Gobierno y comercio trabaja para la aplicación del pase sanitario

La reunión se desarrolló esta mañana en la Cámara de Comercio de Santa Rosa, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia, Rubén Kohan; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; la presidente de la Cámara del Comercio, Graciela Bejar y empresarios gastronómicos de la localidad.La titular de la Cámara remarcó ante la Agencia Provincial de Noticias que se habló sobre el decreto nacional del pase sanitario. “Hemos intercambiado varias ideas y estamos acá para poder solucionar, poder trabajar y que cada vez más gente se vacune, que la población esté vacunada para no llegar a las restricciones que afectan a la actividad económica y nuestros negocios, y en este caso a las actividades gastronómicas, salones de baile, boliches y demás”, adelantó.Luego, Pedehontaá explicó que fue la segunda reunión ampliada por este tema. “Hoy estamos en este punto porque la pandemia nos enseñó que el diálogo y el intercambio de ideas ayudan para generar las herramientas, que en determinado tiempo necesitamos para seguir avanzando ante este virus que no nos da descanso, que en los países centrales del mundo ha tomado una fuerza inusitada cuando ya se lo esperaba”, afirmó.“Entonces, en charlas previas, el doctor Kohan planteaba la necesidad de acercarse al sector que por característica tiene masividad, el sector gastronomía, el de ventas, de fiestas, y fue así que empezamos a charlar. Tanto por la Cámera, encontré una predisposición absoluta para la aplicación de una herramienta que tiene mucha fuerza y va a tener mucha efectividad para poder tomar contacto con aquellos pampeanos que hoy no se han vacunado”, contó.También se refirió a que La Pampa ha tenido una campaña de vacunación exitosa, pero se dirigió a la población que todavía no se vacunó. “Hay un número de 15 mil pampeanos aproximadamente que han decidido todavía no vacunarse, algunos por creencias, otros por algunas cuestiones que las tendríamos que resolver. Y en función de eso, estamos en tiempos donde las fiestas de fin de año, la convocatoria, la masividad puede ser un caldo de cultivo para que el virus, que evidentemente está entre nosotros, tenga una plataforma para generar algún tipo de vínculo. En función de eso, hemos planteado al sector la necesidad de hacer un trabajo en conjunto que nos permita identificar aquellos pampeanos que no han sido vacunados”, puntualizó.“Saben que ya está el decreto nacional que establece el pase sanitario para algunas actividades. En La Pampa hemos optado por un mecanismo que no sea compulsivo, que no tenga una razón de ser de la imposición, sino todo lo contrario, generar la conciencia en los pampeanos, y sobre todo en el sector gastronómico, que está en juego es su emprendimiento comercial”, agregó.En ese sentido, el secretario afirmó que no se pedirán sanciones para quien no cumpla. “Estamos viendo que un contagio en un salón gastronómico o fiesta, tendrá que estar 15 días cerrados. No queremos eso y hemos encontrado la mejor predisposición”, afirmó.“El decreto dice que en las provincias se puede adecuar y lo que recibimos de parte de los gastronómicos es ponerlo a partir de mañana en un evento. No creo que sean los tiempos, hay que generar una conciencia, hay un tema que plantearon los gastronómicos que tienen absolutamente validez, cuando el trabajador en la gastronomía no quiere vacunarse y está indefenso ante esa posibilidad. Hablaremos con las autoridades nacionales, plantearemos esta cuestión, hablaremos con las autoridades gremiales del sector, pero es un trabajo en conjunto que lo que busca es, que aquellos pampeanos que todavía no se vacunaron, podamos conocerlos, hablar con ellos. Si bien los tenemos identificados por cruzamiento de datos, padrón, pero tenemos que hacer un trabajo de convencimiento para la vacunación”, destacó.Pedehontaá aconsejó tomar el pase sanitario como una invitación a cuidar al comercio. “Desde el Estado apelamos a la responsabilidad de todos los pampeanos. Esto no es una caza de brujas. Esto es una herramienta persuasiva para hacerles entender que 350 mil pampeanos ya hemos sido vacunados y estos 15 mil tienen que entender, que más allá de un derecho individual, hay un derecho colectivo, que es la sanidad de la población”, apuntó.“Lo que estamos pidiendo al dueño del boliche, que también surgió de la experiencia de ellos como bolicheros, que la primera vez que la persona vaya a un sector gastronómico y no tenga la vacunación, se lo invite a la vacunación, y la segunda vez, sino tienen la vacunación, no se lo deje entrar. Son herramientas que generan el diálogo, ha sido superador”, agregó.

Kohan

El ministro de Salud se refirió a la complicidad entre el Gobierno provincial y la sociedad. “Puedo decir con satisfacción que nuestro pueblo acompañó. Porque de la cantidad de ciudadanos que viven en La Pampa, más de 320 mil optaron por vacunarse. Claramente los que no optaron por vacunarse, tal vez por desidia, pero hay otros que se oponen a la vacuna, lo hacen de una manera muy enérgica, muy agresiva. Miren los números, la gente se sigue infectando pero la gente no se está muriendo gracias a las vacunas. Entonces, algún grupo de delirantes que sostienen que la vacuna no hay que colocársela, no tienen ningún fundamento científico”, puntualizó.

“Las vacunas son útiles y necesarias. También voy arriesgar a decir algo, esta vacuna será obligatoria y formará parte del calendario, lo va tener que ser, porque si no el virus va a seguir mutando, vamos a tener nuevas variantes”, agregó.

Por último, remarcó que el esquema exigible completo, son de dos dosis. “En nuestra Provincia ya estamos colocando la dosis de refuerzo”, recordó.

Ignacio Marotti

El empresario gastronómico afirmó que “el sector desde el 2020 no podría resistir otro cierre”. “Lo que estamos buscando es una solución en común para poder agarrar y de esta forma ayudar a que todos los locales se mantengan abiertos, y la actividad económica se mantenga a flote. Ese es el resultado y el único objetivo, mantener la fuente de trabajo del sector gastronómico y hotelero”, cerró.