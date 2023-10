El Gobierno provincial invierte en la prevención de incendios forestales

El Gobierno de la provincial inició el mantenimiento de picadas cortafuego que abarca un total de 3.500 kilómetros en tres áreas estratégicas. Este trabajo planificado, ejecutado por la Dirección Provincial de Vialidad, se llevará a cabo en un plazo de cuatro meses con una inversión total de $189.002.000.

La creación y el mantenimiento de estas picadas cortafuego es una acción anual, de carácter preventiva, destinada a prevenir la propagación de incendios forestales, los cuales, año tras año, causan daños significativos y pérdidas materiales en áreas productivas. Este esfuerzo conjunto implica una colaboración interministerial, con la participación de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos, a través de Vialidad; de Seguridad, por medio de Defensa Civil; y de Producción, con Recursos Naturales.

El propósito fundamental de estas picadas cortafuego es evitar que los incendios forestales se propaguen durante las épocas de altas temperaturas, cuando la presencia de materiales combustibles podría tener consecuencias graves. Gracias a esta iniciativa no solo se protegen los activos de los productores, sino que también contribuye a la preservación del ambiente.

En total, se intervendrán 5.428 hectáreas de picadas cortafuego, que tienen un ancho de 25 metros y se ubican estratégicamente en las regiones de la Provincia con mayor riesgo de incendios forestales, como caldenales y zonas de montes.

Estas áreas se dividen en tres, denominadas Zona A, B y C, con presupuestos individuales de $ 68.263.000, $ 50.779.000 y $ 69.960.000, respectivamente.

Es importante destacar que según estudios realizados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), más del 80% de las causas de incendios forestales o rurales están relacionadas con la negligencia humana, como la quema de residuos vegetales en épocas de prohibición, fogatas en lugares no autorizados y la falta de mantenimiento de picadas cortafuego y banquinas. El 20% restante de estos incidentes se asocia a fenómenos naturales, como tormentas eléctricas.

La inversión en la creación y mantenimiento de picadas cortafuego demuestra el compromiso del Gobierno de La Pampa en la protección de su territorio, sus recursos naturales y la seguridad de sus habitantes. La prevención y el trabajo conjunto entre diferentes Ministerios son esenciales para reducir la incidencia de incendios forestales y minimizar sus impactos negativos en la comunidad y el ambiente.

