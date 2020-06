El Gobierno habilita el “Vuelta a Casa Laboral” y excepciones en pasos interprovinciales cerrados

El primero de ellos establece excepciones de cumplimiento de cuarentena para los pampeanos que deban trasladarse por cuestiones laborales, a localidades limítrofes con La Pampa que no sean consideradas “zonas de transmisión local en Argentina”. El otro está vinculado a los permisos que podrán tramitar intendentes de zonas que están con pasos interprovinciales clausurados, con autorización del Ministerio de Gobierno, Justicia y DD HH. ambos entrarán en vigencia a partir del próximo lunes 8 de junio.

“El gobernador, Sergio Ziliotto consideró la situación particular de las personas que residen en nuestra Provincia y por razones laborales deben trasladarse a localidades limítrofes de provincias vecinas y luego regresar. Estarán exceptuadas de cumplir los 14 días de cuarentena obligatoria, siempre y cuando el trámite laboral se realice en poblaciones que no tengan transmisión local de coronavirus”, detalló el ministro Bensusán.

Para esto, la persona debe contar con una autorización individual previa gubernamental, que debe ser tramitada y autorizada antes de viajar. La diligencia debe hacerse en el sitio web www.permisosalida.lapampa.gob.ar, a partir de la hora 0 del día sábado 6 del corriente, donde se informarán los datos requeridos en calidad de declaración jurada. Los permisos tendrán una duración de siete días corridos desde su emisión.

El Decreto establece que la salida y entrada del territorio pampeano es de 8 a 18, y solamente a través de los puestos camineros habilitados. “Para reingresar a la Provincia deberá contarse necesariamente con la autorización establecida por el presente y el correspondiente certificado de circulación emitido por el Gobierno nacional y/o provincial, cuyos datos deben coincidir.

– El titular de la autorización podrá reingresar a la provincia de La Pampa, en tanto su recorrido fuera de ella, no sea más allá de la localidad designada.

– “Será denegado el reingreso a la Provincia a toda persona que intente hacerlo con una AUTORIZACIÓN vencida o fuera de los horarios habilitados”, establece el texto de la normativa.

Excepciones al tránsito por pasos fronterizos clausurados

“A partir del diálogo fluido con los intendentes y atento a una solicitud expresa de los jefes comunales, el gobernador Ziliotto también resolvió mediante un Decreto, contemplar situaciones de tránsito interprovincial a través de pasos que se encuentran cerrados, para un mejor control sanitario ante la pandemia, en los que además de exceptuar de la medida a los vehículos de Salud y Seguridad, se incluyan a los que consideren pertinentes las autoridades municipales, con la autorización de nuestro Ministerio”, explicó el ministro.

La decisión gubernamental se produce a menos de una semana de la reunión que mantuvieran el pasado viernes en Guatraché, intendentes de la zona sur con funcionarios del Gobierno provincial de la que participaron el propio Bensusán, el titular de la cartera de Seguridad, Horacio di Nápoli y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. Allí se había escuchado la solicitud de los intendentes de la localidad anfitriona, Miguel Riglos, Macachín, General Campos, Alpachiri, Colonia Santa Teresa y Anchorena, respecto de contemplar como excepción los casos de tráfico por cuestiones vinculadas al aspecto productivo y comercial de esas poblaciones.