El Gobierno de La Pampa financiará el boleto estudiantil interurbano gratuito

A partir del ciclo lectivo 2024 estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, que residan en la Provincia, podrán viajar en colectivo desde los pueblos en forma gratuita a las sedes donde estudian.

El gobernador Sergio Ziliotto confirmó que junto a la casa de altos estudios se trabaja para que el próximo año “haya en cada uno de los rincones de la Provincia la posibilidad de acceder a la oferta académica de la UNLPam”.Durante la rueda de prensa se informó que el personal de la Universidad cobrará sus sueldos en el Banco de La Pampa, y se firmó la donación de un terreno por parte de la Provincia para la sede la Facultad de Ciencias de la Salud donde se dictará medicinaEl Gobernador firmó hoy con las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, un convenio para implementar con aportes del Gobierno provincial el boleto interurbano gratuito para estudiantes que residan dentro de la Provincia. “Sepan que tienen garantizado que a partir del próximo ciclo lectivo 2024 estará vigente el boleto gratuito para que los y las estudiantes puedan tener la Universidad un poco más cerca”, aseguró Ziliotto.El Gobernador también anunció que el personal docente y no docente de la UNLPam comenzará a acreditar los sueldos en el Banco de La Pampa.En materia de política sanitaria y en el trabajo conjunto con la Universidad, Ziliotto informó que la Provincia donó un terreno en inmediaciones del Hospital René Favaloro de Santa Rosa para que la Facultad de Ciencias de la Salud construya su sede. “Queremos que lo antes posible podamos estar dictando en la Provincia de La Pampa la carrera de medicina”, afirmó.El acto de firma del convenio se realizó en el Salón del Consejo Superior de la UNLPam y contó con la presencia del gobernador Ziliotto; el secretario de Políticas Universitarias de Nación y rector de la UNLPam en uso de licencia, Oscar Alpa; y la vicerectora de la UNLPam a cargo del Rectorado, María Ema Martín. Estuvieron presentes también los ministros de Educación, Pablo Maccione y de Salud, Mario Rubén Kohan; el senador nacional, Daniel Bensusán; el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis; y decanos y decanas de la ULPam, entre otras autoridades.

Boleto estudiantil

Al realizar el anuncio del boleto interurbano gratuito para estudiantes de la UNLPam, el gobernador Sergio Ziliotto dijo: “nos llena de orgullo porque profundizamos el trabajo conjunto el Gobierno provincial y la Universidad pública, gratuita e inclusiva”.

Recordó que “tiempo atrás a través de los medios de prensa tomé conocimiento de la aprobación por unanimidad de todos los claustros de la UNLPam de una medida que está teñida de justicia social. Como achicamos la brecha entre el pueblo y los que menos tienen y la Universidad para construir mayor calidad de vida. Para darle la posibilidad a todos los pampeanos, vivan donde vivan, tener un estudio universitario”.

Destacó que el proyecto “tiene una connotación especial porque nació del pedido de quienes hoy van a ser los beneficiarios directos de esta medida, que son los estudiantes. Me tocó ser estudiante de esta Universidad, sabemos lo que significa. Este es un enorme desafío al cual, orgullosamente, nos vamos a sumar desde el Gobierno de La Pampa. Vendrá el estudio, pero sepan que tienen garantizado que a partir del próximo ciclo lectivo 2024 estará vigente el boleto gratuito para que los y las estudiantes puedan tener la universidad un poco más cerca”.

Banco de La Pampa

El gobernador Ziliotto informó del acuerdo al que arribaron la Universidad Nacional de La Pampa y el Banco de La Pampa para que el personal docente y no docente vuelva a cobrar sus haberes a través de la entidad bancaria pampeana. “Estamos profundizando un lazo lógico entre la Universidad y el Banco de La Pampa, son instituciones que trabajan por y para los pampeanos”, aseguró.

El secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa agregó que “el Gobierno provincial nos ha financiado carreras como Enfermería; la tecnicatura en Alimentos; la carrera de Letras en (General) Pico y (General) Acha; la de Hidrocarburos; la de Biomedicina. Teníamos una deuda con el Banco de La Pampa de poder volver la Universidad con el pago de los sueldos después de 20 años. Hubo una propuesta concreta del banco con ingresos para la Universidad y beneficios para docentes y no docentes y cuentas para los estudiantes de forma gratuita”.

“Estamos armando el convenio a partir del 1 de noviembre para que la UNLPam vuelva al BLP con el pago de los sueldos”, precisó.

Carrera de medicina

El Gobierno provincial cedió un terreno ubicado en las inmediaciones del Hospital René Favaloro, de Santa Rosa, para que la Universidad Nacional de La Pampa pueda avanzar con la construcción de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud. “Queremos que lo antes posible podamos estar dictando en la provincia de La Pampa la carrera de medicina”, enfatizó el gobernador Ziliotto. El objetivo es que se inicie en el ciclo lectivo 2025.

“Conversamos con el Gobernador de proyectar una carrera de medicina con una orientación pensada en las necesidades de la Provincia, del interior, como dijera un decano amigo, pensando en el paciente parado y no acostado, medicina preventiva”, agregó Oscar Alpa.

UNLPam en Territorio

El gobernador Ziliotto anticipó que el Gobierno provincial continuará con el apoyo al programa la “UNLPam en el Territorio” para llevar la Universidad a “cada uno de los rincones de la Provincia”. “El próximo año lectivo estaremos viendo de qué manera podemos llevar a que haya en cada uno de los rincones de la Provincia la posibilidad de acceder a la oferta académica de la UNLPam. Es una enorme decisión y convicción llevar la Universidad a cada rincón de la Provincia y vamos a usar otros de los enormes activos que tenemos que es la conectividad. Vamos a sumar una de las principales políticas de Estado que tiene la Provincia que es la Descentralización para llevar la UNLPam a cada una de las 80 localidades. Va a ser un enorme desafío de la Universidad y el Gobierno y de las y los intendentes”, dijo.

Para finalizar, el Gobernador dijo “quiero ratificar esa promesa que fue en tiempos electorales pero esa realidad que fue en tiempos institucionales, seguiremos trabajando juntos, porque la sociedad es lo que demanda y es a lo que nos debemos”.

Universidad pública

El secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa resaltó la firma del convenio porque “cuando hablamos de gratuidad de la Universidad pública siempre nos corregimos y decimos de no arancelamiento”. Recordó que “en el año 82 en esta Universidad, en la época militar, hubo arancelamiento. Eso existió y eso es lo que está en peligro. La gratuidad son otros temas también. Y esos otros temas son el boleto estudiantil porque tiene su costo estudiar en la Universidad, tiene sus costos trasladarse, por eso hay comedores, transporte, el sistema de becas, las residencias universitarias”, explicó.

Sobre la implementación del boleto estudiantil interurbano gratuito, remarcó “la respuesta del Gobernador al enterarse del proyecto. Lo pide y lo toma como una realidad de justicia social. Esa es la Universidad pública y esa es la política que estamos defendiendo y queremos defender el 22 de octubre. Esto hay que hablarlo con hechos y no con teoría”.

Por su parte, la rectora Martín recordó la aprobación del proyecto en el Consejo Superior y el pedido realizado al Gobierno provincial. “La Universidad va a realizar un estudio de factibilidad de la implementación del boleto estudiantil interurbano gratuito para estudiantes de la UNLPam que residan en la Provincia. El estudio evaluará los aspectos técnicos, económicos, legales y de estudiantes cuyas localidades de cursado de carreras no sean coincidentes con los respectivos domicilios”, precisó.