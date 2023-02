El Cumelén de 25 de Mayo participó del Festival del Colorado

Nilda Lagos, es la responsable del área de Género de la Municipalidad de 25 de Mayo y responsable del Cumelén quien explicó que “las actividades de verano tienen un cupo importantísimo de concurrentes y para eso contamos con la combi municipal para ir a buscar a todas aquellas personas mayores que tienen alguna dificultad en la movilidad para participar de talleres musicales y recreativos”.Contó que “en el año las actividades son de lunes a viernes durante todo el día de 7 de la mañana hasta las 20, con el soporte que dan los variados talleres para gusto de cada persona, además contamos con una casa propia, nuestro espacio con cancha de bocha, de tejo y la atención del personal que trabaja ahí que muy amorosamente los reciben, los acompañan y los atienden, sin dejar de mencionar la mesa de truco que es inamovible”.

Testimonios

Fabiana aseguró que “la pasamos muy bien, nos hemos transformado en una familia muy unida y divertidos todos y por eso le doy gracias a Dios”.

Mabel apuntó que “la hemos pasado divinamente bien, gracias a Cumelén que nos da esta oportunidad de hacer cosas, se ha formado una familia muy unida gracias a Nilda que nos reúne y nos acompaña, por eso se forma el Cumelén que significa mucho amor, mucha libertad, una amistad que no se rompe ante nada y gracias al Cumelén pudimos lograr esto de ensayar unos días y presentarnos a cantar en el festival”.

Carmen afirmó que “para mí el Cumelén es hermoso, es un lugar donde la pasamos muy bien y esto de subir al escenario del Festival del Colorado y cantar es una experiencia muy linda, no es la primera vez que canto porque siempre lo hice en la iglesia. Gracias a Nilda, a los compañeros y compañeras que siempre están para lo que necesitemos”.

Irma contó que “el año pasado empecé en el Cumelén cuando me jubilé y para mí es como una familia numerosa, me ha cambiado mucho porque hay cualquier cantidad de actividades, talleres de cuero, tejido, dibujo, folclore, Zumba y todo lo que uno necesita hacer en la vida cotidiana lo tenemos en nuestro Cumelén. Por eso mi agradecimiento a Nilda que es una persona muy buena que nos trata con muchísimo amor que a veces nos hace tanta falta a las personas mayores. Espero que este año sigamos igual o mejor, creo que mejor porque ya nos han preguntado desde la municipalidad qué cosas necesitamos y estuvimos exponiendo nuestras ideas. Por eso pienso que será mucho mejor que el año pasado. Espero que les haya gustado como cantamos en el escenario, nosotros somos un grupito que nos prendemos en todas con la esperanza que algún día podamos llegar a Cosquín”.

Elina explicó que “yo me quedé sola y en el Cumelén me hacen olvidar las penas que tengo por eso todos los días disfruto de lo que hacemos y voy a seguir este año también”.