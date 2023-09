El CERET sigue avanzando en nuevos desarrollos productivos

Tanto desde su fábrica láctea Mamuu como desde el área de horticultura se avanza en nuevos sistemas productivos.

En el marco 26° Aniversario del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET), la ministra de la Producción, Fernanda González y el ministro de Educación, Pablo Maccione, recorrieron el predio de dicho organismo con sede en el Parque Industrial de General Pico, donde fueron recibidos por su director, Juan Bello.“CERET es un centro que reúne lo científico tecnológico con lo productivo y en ese sentido está en permanente crecimiento. La Asociación Cooperadora de la que ambos Ministerios formamos parte, trabaja muy responsablemente avanzando tanto en lo hortícola como en lo lácteo, investigando para luego poder hacer una transferencia fundamentalmente al sector privado”, señaló la ministra González.En cuanto a la transferencia de conocimiento y tecnología que se busca desde el CERET, adelantó que está en marcha un proyecto muy importante junto con INTA Prohuerta, que se comenzó a desarrollar dentro del área demostrativa para los horticultores, “y tiene que ver con una tendencia que se viene que es la hidroponia, por lo cual es muy importante para el gobierno contar con esta transferencia de conocimiento y tecnología para este tipo de cultivo”.Por su parte el ministro Maccione aprovechó la oportunidad para reconocer “el trabajo permanente y profesionalismo del equipo del CERET”, en ese sentido señaló que en este encuentro dialogaron respecto del funcionamiento de la planta “tanto de la fábrica de lácteos, como de los plantineros, donde se está construyendo un nuevo tunel para hidroponia”. A su vez destacó la importancia educativa del CERET “permanentemente recibe visitas de delegaciones escolares para mostrar sobre los procesos productivos y asesorar a las escuelas que cuentan con una huerta en sus instalaciones”.

CERET

Por su parte, el anfitrión, Juan Bello, resaltó la recorrida con ambos ministros “lo cual es un gusto para nosotros y le da un marco formal a esta articulación, pero el trabajo es permanente, ya que diariamente se trabaja con los dos ministros”.

Luego hizo hincapié en los nuevos desarrollos que se vienen tanto en la planta láctea Mamuu, en la organización y el circuito para nuevos desarrollos, “hemos adquirido una nueva empotadora que permitirá ampliar la producción y la incorporación de nuevos productos”, mientras que en horticultura se avanza en la producción de hidroponia”.

Respecto de este tipo de producción de cultivos, Alberto Muguiro del INTA, comentó que se trata de un proyecto originado entre el CERET y el INTA, que fue presentado a través del Programa PFI (Proyectos Federales de Innovación 2023) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. “Siempre tratamos de innovar y generar productos y alternativas nuevas, además de información validada haciendo investigación que esté disponible para los productores en un futuro no muy lejano, pensando siempre en la rentabilidad de ellos”. En ese sentido “podemos generar este tipo de producciones que es novedosa pero que no va a dejar de ser importante a futuro para producciones de la Provincia y de otras limítrofes que nos visitan”.

En cuanto al tunel de hidroponia sostuvo que se espera inaugurarlo para fin de año, y especificó que se van a producir distintos modelos de hidroponia, “con una cierta tecnología u otra, sobre todo un modelo muy particular como es el NFT (Nutrient Film Technique), que consiste en agua que pasa por caños determinados y desde ahí la raíz del cultivo toma los nutrientes del agua, y poder contar acá con ese procedimiento para que la gente lo vea, va a ser muy importante”, concluyó.