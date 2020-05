El “barril criollo” asegura inversiones y puestos de trabajo en La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto, celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de implementar el “Barril criollo” para proteger la actividad petrolera nacional, ante la estrepitosa caída que sufrió el crudo en el mercado internacional. “Asegura las inversiones y mantiene la fuentes de trabajo garantizando la paz social”, expresó.

El mandatario evaluó el impacto que tendrá en la provincia la instrumentación del “barril criollo”. Los análisis determinaron básicamente que posibilitará “mantener la actividad económica” que afronta las consecuencias de una crisis internacional sin precedentes.

El estudio de impacto de la medida sostiene que se “aseguran inversiones” y precisa que “si se siguiera el esquema actual, sujetándose a la volatilidad del precio internacional de petróleo crudo, sumado a la retracción de la demanda por el COVID-19, las empresas no hubieran hecho inversiones, ni en perforaciones, ni en las maniobras necesarias para poner en producción pozos ya terminados, pero que no operaban por el dictado de la pandemia”

Sostiene la necesidad de evaluar la medida con “la mirada puesta en el corto y mediano plazo” y afirma que “la instauración del ‘barril criollo’ asegura que se van a realizar inversiones, y permite reevaluar los planes de inversiones, con reinversión del 100% del flujo neto de fondos en la actividad.

A través de un informe técnico, la Secretaria de Energía y Minería evaluó que las “inversiones permitirán el mantenimiento de fuentes de trabajo, tanto directo como indirecto, en el corto y mediano plazo vinculado a la cadena productiva, sobre todo en lo referido a contratistas y Pymes. Esto, al margen de promover el movimiento económico local, regional y provincial, evita que se pierdan fuentes de trabajo.

En relación a las regalías, principal mecanismo de obtención de renta de las provincias productoras de petróleo, el “barril criollo” no solo frena la caída que impone el arrastre del precio internacional, sino que a La Pampa le significa un aumento en los ingresos previstos por este concepto.

En este sentido se explicó que la Provincia de La Pampa tenía previsto en su Presupuesto 2020 un ingreso por regalías de $2.748.870.579 a un U$S60/bbl y un tipo de cambio de $45. “Sin la aparición del ‘barril criollo’, la caída hubiera sido muy abrupta por la dependencia del precio internacional del petróleo, impactando en las arcas provinciales. A partir de ahora, otra será la conclusión, concluye el informe.

