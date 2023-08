El “ADN” de la empanada pampeana: el primer premio fue para una winifredense

Dalma Nerea Hurtado de Winifreda se quedó con la primera edición del concurso pampeano y representará a la provincia en la Fiesta Nacional de la Empanada que se desarrollará en Tucumán. Más de 60 cocineros participaron del evento.

El certamen fue organizado por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, con el apoyo de UTGHRA y de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. De un total de 60 recetas, seis fueron las seleccionadas para la final.En el primer concurso provincial de la empanada pampeana tuvo como jurado a dos chefs pampeanos, Ricardo Belfiore y Pedro Astolfo, y a un representante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, Ignacio Marotti, para elegir el mejor producto para que represente en la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, Tucumán.En el certamen pudo participar cualquier persona, profesionales y amateurs, hasta el 7 de agosto para enviar sus recetas; luego fueron seleccionados seis de manera virtual y hoy el jurado definió el ganador en la sede UTGHRA.El relleno debió ser una carne y el método de cocción de esa carne tuvo que ser el braceado (una cocción que se hace en un medio líquido); otra cuestión importante fue que la carne tenía que ser certificada para saber su origen. La masa debió ser casera y el resto del relleno fue a elección del participante.La final se desarrolló hoy de forma presencial en la sede de UTHGRA, donde los seis participantes se dividieron en dos grupos y cada uno tuvo dos horas para desarrollar la receta, cocinando 12 empanadas. Sólo dos fueron seleccionados: el primer lugar fue para Dalma Nerea Hurtado de Winifreda (Diploma + viaje como representante de La Pampa a participar de la 44 Fiesta Nacional de la Empanada en Tucumán, que se realizará del 8 al 10 de septiembre de 2023); y el segundo lugar: Jonathan Maisares de 25 de Mayo (obtuvo un certificado otorgado por la Secretaría de Turismo).Los finalistas del concurso fueron, además de los ganadores, Carlos Nicolás Zanesi (Santa Rosa); Nancy Susana Carballo (Carro Quemado); Eric Leonel Lucero (General Pico); y Claudio Andrés Massara (Santa Rosa).

Ricardo Belfiore

El cocinero piquense, quien participó como jurado, remarcó que el concurso fue abierto para todo el público, profesionales y amateurs. “Ahí ves a gente que tiene técnica, que te das cuenta que cocina en su casa. Lo bueno de esto es la convocatoria que tuvo, con más de 60 participantes, de los cuales quedaron 6 seleccionados. Ahora estamos en la ronda final presencial, porque todo fue virtual, se eligieron recetas”, comentó a la Agencia Provincial de Noticias.

También se refirió a las distintas técnicas que se utilizan en estos eventos. “Cada uno tiene su idea, ya sea en el relleno o en la masa. Nosotros buscamos en nuestra empanada, una identidad, como la tienen todas las provincias. Después obviamente, como sucede con la salteña tenes mil versiones, cada familia o negocio hace su versión. Pero por lo menos, tener unos parámetros como para decir, ésta es nuestra empanada, vamos a competir con las demás, de todo el país”, afirmó.

“Hubo consignas como por ejemplo, el método de cocción de la carne, es el braseado, es un método que generalmente se emplea en carnes de tercera o segunda, que no son carnes tiernas, como el osobuco, road beff, ese tipo de carne. Es un método donde se saltea primero y después se cocina en un medio liquido mucho tiempo, entonces hace que la carne se desarme”, agregó.

Además, el chef jurado contó que varios de los participantes vinieron con recetas “con cerdo, vacío, osobuco. La idea es buscar el equilibrio entre la técnica, lo que se pidió de consigna, el sabor, la masa. También evaluamos el trabajo de mesada, como se desempeñan, si trabajan limpio, si no, un poco el conjunto”, puntualizó.

Belfiore explicó que en la primera ronda de finalistas hubo tres recetas “totalmente diferentes”. “Hay una persona que está cocinando un vacío con una olla a presión, otra que trajo la carne ya hecha, que se permitía, y otra está haciendo un braseado de osobuco. Son técnicas distintas. En cambio, las tres mesas son técnicas parecidas, típicas de la empanada que se hacen con harina, salmuera y un poco de grasa. Después, hay personas que las van a freir y otras que la hacen al horno, que también está permitido los dos métodos de cocción”, describió.

Por último, manifestó la idea de que continúen estas propuestas para promocionar la gastronomía pampeana. “Hace 12 años que estamos tratando que haya este tipo de cosas en la provincia, porque hemos sido invitados a un montón de eventos en las provincias y todo evento gastronómico es convocante, y en La Pampa hacía falta. No queremos que muera acá, queremos que todos los años se haga, no sé si la empanada, pero puede ser otra cosa. Los eventos gastronómicos, a La Pampa, le hacen falta. Tenemos que revalorizar nuestros productos. Son muy bienvenidos y esperemos que se repita”, finalizó.