Educación: Trotta anunció obras por casi $ 1.000 millones para La Pampa

El titular de la cartera de Educación nacional enumeró la inversión en una serie de obras de infraestructura educativa, que destinará el Gobierno nacional en La Pampa.“Con el gobernador, Sergio Ziliotto, hemos analizado cada una de las inversiones del Estado nacional para este año de intenso trabajo en la Provincia. Queremos dejar en claro que las obras tendrán una inversión cercana a los mil millones de pesos en infraestructura escolar, con la ampliación y sustitución de diez jardines de infantes en distintas ciudades de La Pampa. Además, tareas fundamentales para nosotros, como lo es la obra del Instituto de Formación Docente aquí en la ciudad de Santa Rosa, con una inversión que roza los 400 millones de pesos. Creemos que en el trabajo mancomunado de los Estados nacional y provinciales está la respuesta necesaria que nuestras escuelas están esperando”, señaló.

Detalle de obras

JIN 2 Escuela 26 – Ampliación y refacción- General Pico.

JIN 3 Escuela 143 – Ampliación y refacción – Santa Rosa.

JIN 3 Escuela 218 – Ampliación y refacción -Santa Rosa.

JIN 27 Escuela 57 – Sustitución – General Pico.

JIN 17 Escuela 62 – Ampliación y refacción – Toay.

JIN 13 Sede – Ampliación y refacción – Macachín.

JIN 4 Escuela 254 – Ampliación y refacción – Santa Rosa.

JIN 1 Escuela 111 – Ampliación y refacción – General Pico.

JIN 31 Escuela 201 – Sustitución – Santa Rosa.

JIN 31 Escuela 105 – Ampliación y refacción – Santa Rosa.

Instituto de Formación Docente – Santa Rosa.

Escuela 55 – Ampliación y Refacción -Luan Toro.

Entrega de Notebooks

Previo a los anuncios se llevó a cabo la entrega simbólica de una notebook de la cantidad que se destinará al Sistema Educativo Provincial. Las computadoras servirán para facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y contribuir a fortalecer el sistema, tanto presencial como virtual.

“Hoy entregamos simbólicamente esta notebook, que significa el otorgamiento de 200 más que recibirá el Ministerio de Educación de La Pampa para la política de revinculación educativa con estudiantes en el programa ‘Puentes de Igualdad’, aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, que con distintas iniciativas lleva adelante el Ministerio de Educación de La Pampa”, indicó el funcionario.

En relación al otorgamiento de tecnología y su importancia, Trotta se refirió a la desarticulación del Programa Conectar Igualdad durante la gestión de Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

“La pandemia dejó en claro y generó un cuestionamiento unánime a lo que fue la interrupción de un Programa emblema para América Latina como el Conectar Igualdad”, expresó.

En este sentido indicó que “no es lo mismo un Gobierno que asume la decisión de enfrentar la desigualdad en su dirección tecnológica, como fue el Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir del mencionado Programa en el año 2010 lo que implicó la distribución de 5.300.000 computadoras en 5 años, y un Gobierno como el del ex presidente Mauricio Macri, que lo discontinuó”.

“Hoy faltan en los hogares argentinos 4 millones de computadoras, porque el gobierno de Macri tomó la decisión de abandonar ese Programa, y ahora debería explicarle a los miles de adolescentes de La Pampa que debieron transitar la pandemia sin una computadora en sus hogares, porqué fue que adoptó esa decisión”, indicó.

Trotta destacó la iniciativa de potenciar el acceso a la información académica. Al respecto indicó, “nuestro Gobierno vuelve a transitar el desafío de enfrentar la brecha digital, de enfrentar esa desigualdad a partir del acceso a la tecnología, cuando uno de sus factores es el acceso al instrumento tecnológico, la notebook, el teléfono celular o la Tablet”.

“La realidad es que tenemos que ir robusteciendo esa capacidad de respuesta, y de componentes adicionales que se vinculan a la navegabilidad gratuita de las distintos portales educativos nacionales, como es el ´Juana Manso´, o las gestiones que llevamos a cabo desde nuestro Gobierno, para que los portales de las provincias y de las 57 universidades nacionales no consuman datos cuando se accede desde los celulares”.

El ministro informó acerca de un proceso de licitación por el cual el Gobierno de Alberto Fernández, va a adquirir 500 mil netbooks. “Está finalizando un proceso de adquisición de más de medio millón de netbooks con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos. Esas computadoras que serán distribuidas en el primer semestre de este año, van a llegar a todas las escuelas rurales y a las interculturales bilingües de la Argentina”, concluyó.