Dia mundial de la obesidad

Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Esta fecha tiene como fin concienciar a la comunidad sobre el daño que conlleva para el organismo una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y derivar en otras enfermedades que son nocivas para el organismo.

La obesidad puede ser el primer paso para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo II, índices elevados de colesterol y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y problemas cardiovasculares, entre otros. La única manera de prevenirla es llevando una dieta alimenticia más sana y no apostar por la conocida comida rápida, que posee todos los elementos para generar obesidad mórbida. Además de una buena alimentación, es necesario que las personas tengan una rutina de ejercicio que les permita evitar la acumulación de grasa producto de sedentarismo. La obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas. Las tasas de obesidad casi se triplicaron desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños, niñas y adolescentes, afectando a personas de todas las edades en el mundo. Una alimentación no saludable y un estilo de vida sedentario, en el que destinamos largas jornadas conectados a pantallas, no son favorables para la salud. Para afrontar y detener el aumento de las tasas de obesidad, es que se promueven estrategias que permitan a las personas mejorar la alimentación, la actividad física y la salud. Asimismo es esencial realizarse los chequeos médicos correspondientes y consultar con un nutricionista que acompañe en el proceso a cada individuo.

