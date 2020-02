Detallaron servicios actuales y proyectos de la Casa de la Juventud en Córdoba

La Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba tiene como objetivo acompañar a todos los jóvenes que se encuentran estudiando en esa ciudad, funcionando en la calle Crisol 168. Para acceder a los servicios y beneficios, el único requisito es ser beneficiario de “Tarjeta Joven”.

El subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano junto a la directora de Casas de Juventud, Yamila Mustafá Olguín, detallaron los servicios que se ofrecen en la ciudad de Córdoba y también la incorporación de más beneficios en la Casa de La Pampa, en Buenos Aires. La Tarjeta Joven está destinada a todos los jóvenes pampeanos de entre 14 y 30 años, indistintamente si estudian o no. “El plástico se gestiona en la Subsecretaría, (Quintana y Pellegrini) de Santa Rosa, en la agencia juvenil de cada localidad o en la Casa de la Juventud de Córdoba”. Los jóvenes estudiantes cuentan con el servicio de fotocopias e impresiones hasta 350 de ellas por mes y un anillado, una sala de computación y el servicio de bolsín. “Todas las semanas los padres o los jóvenes pueden enviar una caja con alimentos no perecederos, no pudiendo enviar bebidas o productos de limpieza líquidos, ni dinero. El bolsín se gestiona en la Subsecretaría de la Juventud y también en la delegación de General Pico”, detalló la directora. También se ofrece el servicio de hospedaje por tres días para los jóvenes o sus familiares. “Hay dos habitaciones con cuatro camas cada una. Siempre recomendamos reservar un mes antes, porque siempre está colmado el hospedaje”.

La Casa tiene una biblioteca y una sala de estudios donde se realizan charlas y talleres durante todo el año. En cuanto al sistema de atención de profesionales se describió que se cuenta “con una médica, una nutricionista, una abogada y un centro de gestión de SEMPRE, donde los estudiantes pueden pedir las autorizaciones para realizarse estudios. Durante este año se sumará la atención de una psicóloga, profesional que era parte de la demanda de los estudiantes en Córdoba”. Se recordó que la Tarjeta Joven bancarizada les permite tener una cuenta en el Banco de La Pampa, “en ella los padres o tutores pueden depositar y los jóvenes utilizar la tarjeta de débito para compras. En la adquisición de pasajes terrestres tienen un 25% de descuento con la misma tarjeta, también un 25% compras en librerías y en cines. El horario de atención es de 7 a 19”, detalló. Mientras tanto en Buenos Aires, la oficina de atención está en la Casa de La Pampa y por el momento se ofrece el servicio de fotocopias y se está gestionado el servicio de bolsín. En los próximos días se anunciará las características del servicio. Por otra parte, el 6 de marzo en la Casa de la Juventud en Córdoba, se llevará adelante un evento de inicio de actividades en horario a confirmar, donde se comunicarán los servicios ofrecidos y se invitará a los jóvenes a todas las actividades que se realizarán durante el año.

