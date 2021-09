Cultura La Pampa estará presente en Tecnópolis

La secretaria de cultura del Gobierno de La Pampa, Adriana Lis Maggio, participará el próximo 25 de septiembre en el acto inaugural de la gran Muestra Federal de las provincias, en Tecnópolis.

Esta Muestra Federal se desarrollará en el predio de Tecnópolis desde el 25 de septiembre hasta los primeros días de diciembre. El jurado que coordina la parte artística es el reconocido artista plástico Rodrigo Alonso, especializado en arte contemporáneo en equipo con cada área Provincial que aporta artesanías, obras varias y asesoramiento.Las regiones de la Argentina tienen asignado un fin de semana presencial; para la Región Patagónica serán los días 8, 9, 10 y 11 de octubre.La funcionaria pampeana, en su calidad de presidente del Ente Cultura Patagonia está invitada, además, a la inauguración en la que se espera la visita de autoridades de todo el país, gobernadores y ministros del gabinete nacional.

Sobre la muestra

Esta Muestra Federal se propone como un lugar de encuentro, intercambio y visibilización para la producción de artistas, diseñadores, músicos, productores, programadores, ingenieros, científicos, tecnólogos, gestores, emprendedores y creadores cuyo trabajo se centre en la confluencia del arte, la ciencia y la tecnología, con especial énfasis en las innovaciones de las industrias creativas y culturales. El proyecto tiene como objetivo poner en valor la producción y talento locales, y mostrar cómo la creatividad contribuye a la innovación y a la economía basada en el conocimiento a nivel nacional e internacional. Asimismo, busca fomentar los cruces interdisciplinarios, el intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras en el ámbito de una red federal de cultura, en la que son convocados organismos gubernamentales e instituciones educativas de ciencia, tecnología y aquellas disciplinas que contribuyen a la cultura en el sentido más amplio.

La muestra estará dividida en cuatro formatos:

1- La Muestra: tomará la forma de una exposición colectiva, evitando el formato ferial de stands de promoción de productos y proyectos. Se articularán en el espacio los diferentes proyectos presentados para generar una experiencia única para el visitante. Esta muestra pretende ser un espacio donde dialoguen las diversas regiones de la Argentina.

2- Gastronomía Nacional: estará acompañada de una propuesta gastronómica donde cada provincia podrá enviar especialistas en el tema que puedan dar a conocer su gastronomía más representativa, no sólo mediante el producto final sino también exhibiendo los ingredientes y especias típicos de la región, así como la forma en que esos platos son elaborados.

3- Auditorio Multipropósito: se realizará un programa de charlas, encuentros, conversatorios y shows vinculados a las temáticas que presenta la exposición. La Pampa participará con temas de Patrimonio, la lucha por los ríos y la presentación de las Ferias del Libro.

4- Patio Federal: encuentro festivo en formato de peña con expresiones artísticas en donde se producirá el intercambio entre lo tradicional y las tecnologías aplicadas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Por La Pampa participarán Nicolás Rainone, “Pampi” Torres, Sebastián Audisio entre otros/ as.



Participan:

Consejo Federal de Cultura (CFC) y Tecnópolis, en la presentación de propuestas y proyectos. Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), participando de la muestra más allá de su presentación específica.

Invitados: Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para la difusión de experiencias, investigaciones, acciones, producciones, etc., de proyectos universitarios que sean seleccionados en convenio con el CFC. Consejo Federal de Inversiones (CFI), para realizar acciones de fomento y desarrollo de las industrias culturales, la producción, el mercado interno y su internacionalización y el federalismo.