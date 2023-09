Crecieron las exportaciones de La Pampa en el primer semestre de 2023

La Provincia registró exportaciones por 118 millones de dólares durante la primera mitad del año, lo que significó una suba del 4% comparado con el año pasado.

La Pampa exportó por un valor de 118 millones de dólares durante el primer semestre del año, lo que significa un suba del 4% comparado con el mismo periodo pero del año pasado, informó la Agencia I-Comex La Pampa. En volumen, el aumento fue del 145%, impulsado por las ventas de trigo a Brasil.En el informe de monitoreo de las exportaciones pampeanas,que realiza la Agencia I-Comex La Pampa, surge que en el segundo trimestre 2023, comparado al mismo período 2022, el volumen exportado por la Provincia creció, alcanzando un valor de US$ 53 millones. Si bien en volumen las exportaciones se incrementaron un 40%, se registra una disminución del 17% en valor debido a una caída en el precio de la carne, principal producto de exportación de La Pampa. Esto es consecuencia de la tendencia internacional de los valores de ese producto, explicado por el debilitamiento de la demanda y por el aumento de la oferta.El desempeño positivo de las cantidades exportadas por La Pampa contrastó con el del país que registró una caída del 37% interanual en volumen, debido a las menores cantidades exportadas del complejo oleaginoso y cerealero.Del análisis de las exportaciones por grandes rubros surge la importancia para la provincia de La Pampa de los envíos al exterior de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) que concentran un 73% de las ventas externas, constituyendo la carne bovina (fresca y congelada) y el aceite de girasol los principales productos que componen el rubro. En cuanto a los denominados Productos Primarios (PP), representa para la Provincia el 24% del total exportado en el trimestre bajo análisis, correspondiendo a este rubro principalmente trigo y girasol.El presente reporte se elabora utilizando un criterio territorial productivo en base al lugar geográfico donde se realiza la gestión del proceso de exportación y la toma de decisiones partir del universo de empresas que surgen del relevamiento de la oferta exportable provincial efectuado por la Agencia I-COMEX La Pampa. Esto representa un criterio con base local y no sólo el origen del producto exportado, a diferencia de la utilizada por INDEC bajo un “criterio estadístico”.

Destinos y productos de las exportaciones

China sigue liderando las ventas externas de la Provincia con el 45% del total en el segundo trimestre 2023. Brasil, si bien continúa ubicándose en segundo lugar como destino de las exportaciones pampeanas, ha registrado un crecimiento exponencial (1495%) impulsado por las ventas de trigo al exterior.

El tercer puesto se lo lleva Israel que presentó también una importante suba (113%) en los envíos pampeanos a ese mercado. Completan los 5 primeros destinos Uruguay y Alemania.

Se destaca que los dos principales mercados de la Provincia son miembros de BRICS, con lo cual el reciente anuncio del ingreso de Argentina a dicho grupo, se traduce en oportunidades para el país, en general; y para la provincia de La Pampa, en particular.

Según los valores de exportación registrados durante el 2° trimestre del 2023, el principal producto exportado desde la Provincia sigue siendo la carne bovina fresca, refrigerada o congelada. En ese periodo se registraron envíos por US$ 34 millones y creciendo en volumen. En concordancia con el total de las exportaciones pampeanas, China fue el principal destino de la carne bovina e Israel el segundo.

El trigo ocupa el segundo puesto en valores exportados registrando envíos por US$ 11 millones, con un incremento del 103% en valor respecto a igual período 2022. El destino del trigo es Brasil en su totalidad, incrementándose también en volumen.

En cuarto lugar, figura el aceite de girasol, teniendo como principales destinos Chile, Brasil y en menor medida Uruguay, Colombia y Costa Rica.

La semilla de girasol ocupa en el segundo trimestre la quinta posición con un incremento del 4% en valor teniendo como mercados principales México, Turquía y Brasil.