Conmemoraron el aniversario del fallecimiento del General San Martín en Miguel Riglos

Formaron parte de la ceremonia el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el comandante de la Décima Brigada Mecanizada, Horacio Etchebeste, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, los ministros, de Educación, Pablo Maccione, de Seguridad, Horacio di Nápoli, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, la secretaria de Turismo, Adriana Romero, el secretario de Recursos Hídricos, Nestor Lastiri, diputados provinciales, concejales, demás autoridades provinciales, municipales, educativas y de seguridad, integrantes del Centro y Asociación de Veteranos de Guerra e intendentes de localidades vecinas, quienes fueron recibidos por el intendente local, Federico Ortiz.Dando comienzo al acto, el intendente local hizo entrega al vicegobernador de la resolución declarando huésped de honor al mandatario y a la comitiva oficial. Prosiguiendo se realizó un minuto de silencio y por último se colocaron ofrendas florales al pie del busto al Libertador. En nombre del Gobierno provincial, Rauschenberger inició su discurso recordando y reflexionando sobre la figura de José de San Martín.“Hoy estamos aquí, recordando que hace 172 años nos dejaba físicamente José de San Martín, recordando sus luchas, su integridad y la visión de que no es posible encarnar un proyecto común de país sin unidad nacional. Esta es una condición necesaria para superar cualquier desafío, y vaya si sabemos los argentinos y los pampeanos superar desafíos. Se dice que los pueblos siempre evocan su pasado de gloria” expresó Rauschenberger.En este sentido, añadió “San Martin nos recuerda que las luchas contra los ataques exteriores deben encontrarnos unidos, con claridad sobre los objetivos, con determinación frente a la independencia que hemos sabido conquistar, mantener y reclamar cada vez que fue necesario”.También, en su discurso se refirió a la unidad como nación: “San Martín nos recuerda que nuestra querida Argentina es una nación joven, que todavía atraviesa procesos fundacionales y de construcción estructural de su organización. Es por eso que debemos seguir trabajando fuertemente en la unidad. Debemos saber que ante situaciones difíciles, ante situaciones de desacuerdos, ante contextos complicados, debemos reavivar dentro nuestro el sentimiento de hermandad que nos une como nación, sentimiento de hermandad que nos permite ver con amor a la familia, al que piensa igual y al que piensa distinto, al que es del mismo color político y al que no, al vecino, al que es de otro pueblo y al que es de otra Provincia”.“Somos todos hermanos y hermanas de esta hermosa nación, necesitamos abrazarnos bien fuerte, superar nuestras diferencias con diálogo y acuerdos, trazar objetivos claros para la grandeza de nuestra patria y avanzar hacia ellos con convicción” concluyó el titular del ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH.

Federico Ortiz

El jefe comunal agradeció la presencia del vicegobernador y de todas las autoridades presentes en Miguel Riglos, en dicho contexto, calificó a San Martín como “el héroe más importante que tiene nuestro país. Los que somos más contemporáneos vimos las dos vertientes de la historia, la historia más clásica, no nos ponemos de acuerdo como país ni siquiera en cómo fue la historia que es de acuerdo a la perspectiva de como uno la mire, pero con San Martin, no ocurre eso, es de las pocas personas de nuestra historia que todos encontramos un consenso general en sus hechos, en su vida, en su vocación y en su obra” expresó el jefe comunal.

Del mismo modo, agregó :“una nación requiere de varios elementos para ser tal, y uno de ellos es la conciencia colectiva, el sentimiento general que compartimos, que nos diferencia de otros, debemos aplicar sus valores, sus deseos y el camino que recorrió para todo ello”.

Por último, Ortiz contó anecdóticamente como surge el nombre de la localidad: “quería dejarles un dato, que seguramente muchos conocen y de alguna manera nos conecta en nuestra localidad con el General, en la última etapa del General San Martin cuando estaba terminando de darle libertad al Perú y vuelve al país , no la pasó bien, decidió irse, tuvo muchos enfrentamientos con el gobierno centralista de Buenos Aires, y particularmente con Rivadavia y cuando empieza su viaje al exterior, tenía una casa que le había sido otorgada por el Congreso de las Naciones Unidas, en 1819, que se encontraba sobre la Plaza de la Victoria sobre la misma calle vereda del Cabildo de Buenos Aires, vendió esa casa para hacerse de recursos y quien compró esa casa, era un comerciante muy famoso que se llamaba Miguel Riglos, en honor al cual su hija le dio el nombre a nuestro pueblo, no es un dato relevante para la historia pero si un dato importante para el lugar en el que estamos”.

“Los pueblos que no conocen su historia, difícilmente conozcan su camino hacia adelante, y en nuestro país si hay algo que puede unirnos y enorgullecernos es justamente la historia, el pensamiento, la vida y la obra del General San Martin” finalizó Federico Ortiz.