Conforman Consejo Permanente por la No Violencia en General Acha

Del evento, realizado en la Sala de Oficios, participaron los capacitadores del Programa de No Violencia y Derechos Humanos de la Subsecretaría de DDHH y los instructores e instructoras del centro.La propuesta pretende integrar a familias, docentes, estudiantes y no docentes. Es el segundo Consejo en ponerse en marcha, ya que la primera experiencia se está implementando en la Escuela 25 de Santa Rosa.La propuesta consiste en la formación de un ámbito de capacitación permanente para trabajar en la prevención y abordaje de la violencia a través de la metodología de la no violencia activa. El abordaje se realizará en los planos personal, interpersonal, institucional y social, avanzando en tres etapas: desnaturalización de la violencia, positivización de cada uno de estos cuatro planos y construcción de espacios solidarios y no violentos.La Subsecretaría de DDHH lleva adelante, mediante la Dirección General de Promoción de Derechos Humanos y la Subdirección General de Prevención de la Violencia Institucional y Social el Programa Integral de No Violencia.Consiste en encuentros formativos y capacitaciones en Derechos Humanos y No Violencia centrados en que “La Violencia se aprende, la no violencia también”, y se puso en marcha en organismos públicos, municipalidades y establecimientos educativos, entre otros ámbitos.Para solicitar encuentros y capacitaciones dirigirse al mail prevenciondelaviolencia@lapampa.gob.ar y/o a los teléfonos 2954-418388/437132.