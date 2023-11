Concretan en el Favaloro la primera extracción de cálculos biliares con tecnología de punta

La inédita cirugía fue realizada bajo un procedimiento denominado SpyGlass, un dispositivo diseñado en EEUU. La tecnología aplicada en La Pampa pudo ser posible por la inversión del Gobierno provincial apuntando a la atención de salud pública gratuita y de calidad. En el país, existen pocos lugares preparados para realizar el procedimiento, uno de ellos es el René Favaloro. El concepto de excelencia en cuanto a atención y recursos aplicados a la salud pública sigue siendo ejemplar en la Provincia.

El SpyGlass es una novedosa tecnología, diseñada por una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de dispositivos médicos especializados. Consiste en un endoscopio ultrafino de avanzada tecnología que, por medio de su imagen digital de alta resolución, permite una visualización precisa y de gran calidad de los conductos biliares, lo que facilita la realización de procedimientos diagnósticos y tratamiento de cálculos en esta zona.

El encargado de realizar este primer procedimiento ayer, en el Hospital de Complejidad Creciente “René Favaloro” de Santa Rosa, fue un equipo liderado por el médico Mauro Lluch, quien consultado por la Agencia Provincial de Noticias describió la práctica realizada. “Concretamos la primera cirugía SpyGlass, que se realiza por vía endoscópica y se utiliza para tratar todo lo referido a patologías de la vía biliar, conductos que están adentro del hígado. La aparatología permite, a través de un orificio natural como la boca, llegar hasta los conductos hepáticos con una camarita, entrar y realizar tratamiento tanto de tumores como de piedras en los conductos”.

La cirugía requiere tecnología muy costosa y de última generación, adquirida por el Gobierno de La Pampa, “la aparatología no existe en muchos lugares del país, y uno de esos está en el Favaloro. También requirió la capacitación para utilizar este tipo de equipos, por lo que me enviaron a formar en simuladores durante todo un año para poder aplicarlo a los pacientes”.

El profesional médico destacó la participación de Leticia Baroni, referente a nivel sudamericano en este tipo de prácticas, “ella tiene amplia experiencia, a nivel mundial y se quedó asombrada por el Hospital que tiene La Pampa, la tecnología con la cual cuenta”

“Esta cirugía, si el paciente se hubiera derivado a otro hospital o centro tendría que haber pagado no menos de 10 a 12 millones de pesos y para este paciente, hospitalario, fue totalmente gratuito”, agregó Lluch, quien hizo particular hincapié en contar con esta posibilidad en la salud pública.

A modo de cierre felicitó no solo a las autoridades del Hospital y Ministerio de Salud por la inversión y confianza a la hora de adquirir la aparatología, sino también a todos los Servicios que trabajan en conjunto con este tipo de pacientes, “el Servicio de Gastroenterología, con el doctor Bassia como jefe y la doctora Ana Díaz, que nos dan una mano importante, los chicos de Clínica Médica, de Cirugía, de Anestesia, porque son pacientes que requieren mucho trabajo en equipo. Yo hago la cirugía, pero necesitamos de todo un contexto de apoyo para que el paciente ande bien. Poder hacer este tipo de cirugías complejas es posible, también, por que la Terapia tenga todos los elementos para sostener a un paciente con complejidad clínica médica, y eso habla de lo importante que fue la inversión realizada en el Hospital Favaloro”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook