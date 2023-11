Con Massa no hay futuro

En reunión general de juventud, se le delegó a la Mesa Directiva de JPRO LA PAMPA la redacción de un comunicado sobre la postura frente al balotaje del día 19 de noviembre.

Los jóvenes que participamos en este espacio, lo hacemos movilizados por los valores republicanos que nos representan, por nuestras ganas de vivir y crecer en un país con oportunidades, que podamos proyectar, estudiar, trabajar y que no se nos expulse de nuestra Patria. Por eso, nuestra opción fue y es Patricia, como líder del PRO y de este proyecto que impulsamos dentro de Juntos por el Cambio con una participación activa.

Sin embargo, con mucha humildad, reconocemos que los Argentinos no nos han elegido para estos cuatro años de gobierno. Frente a este escenario, coincidimos que Massa es el límite, porque con Massa no hay futuro. Él representa todo el daño que nos ha generado el kirchnerismo porque es uno más de ellos. Massa es pobreza record, escuelas cerradas, inflación que no nos deja vivir, vacunados VIP mientras se morían nuestros abuelos, inseguridad, chorros sueltos… todo lo que nosotros queremos combatir.

Los votos no son de nadie, sino de cada uno de nosotros que en libertad y con responsabilidad concurriremos a las urnas. Siempre luchamos para terminar con el kirchnerismo populista que rompe todo lo que toca, siempre estamos a favor del cambio. La invitación es ir a votar, porque celebramos la democracia y no queremos que los demás elijan por nosotros.

Con mucha autocrítica y representando a los millones de Argentinos que nos acompañaron, seguiremos dando la batalla. El PRO necesita nuevos liderazgos y renovación. Trabajaremos estos cuatro años junto a Diputados, Concejales y Jueces de Paz que fueron electos y representan a nuestra juventud en La Pampa.

FIRMANTES:

Rodrigo Martinez Aimar – Presidente

Josefina Villagra Pagella – Vicepresidente

Marco Fernández – Secretario General

Bautista Cestac Cufré – Vocal

Agostina Otrosky – Vocal

Nicolás Cancina – Vocal

Franco Negretti – Vocal

