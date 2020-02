Colocarán más cámaras de seguridad y profundizarán controles preventivos en General Pico

El ministro de Seguridad llegó a General Pico y encabezó un encuentro multidisciplinario del que tomaron parte la intendenta, Fernanda Alonso, el jefe de la Policía de La Pampa, Roberto Ayala, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel López y autoridades provinciales y municipales. El funcionario provincial, en rueda de prensa, explicó que los controles no solo los realizará la Policía desde el área de Tránsito, “sino que también se harán desde los patrulleros, en forma conjunta y sorpresivos con el municipio en distintos puntos de la ciudad, dejando en claro que esto lo implementamos en pos de la seguridad del ciudadano”.“Le estamos pidiendo a la gente que circule de manera conciente para evitar lamentar fatalidades, que sabemos que se dan a diario”, añadió di Nápoli.Respecto a lo que podría considerarse como una “dureza”al momento de librar las infracciones, consideró que “aquel que está en infracción debe ser sancionado como corresponde, ya que evidentemente no se tiene conciencia del riesgo que significa conducir una motocicleta sin usar el casco protector, hablar por teléfono mientras se maneja un auto, llevar un chico en motocicleta sin el casco colocado y sí, seguramente se incrementará el número de infracciones porque se potenciarán los controles. Necesitamos volver a encarrilar el tránsito y que seamos concientes de lo que hacemos en la calle”.Acerca del incumplimiento de las normas de tránsito, el titular de Seguridad sostuvo: “Vemos que en los lugares que están habilitados para ingerir bebidas alcohólicas el conductor toma y se sube al auto como si no hubiese tomado, subestimando el daño que le puede producir a un tercero. Es gente adulta ¿cómo tenemos que explicar las cosas?, hay que infraccionar reteniendo el vehículo, y la segunda vez retener el carnet, que esté varios meses sin manejar para que entienda, no hay otra manera. Ni hablar de venderle bebida alcohólica a un menor, y a veces no lo tomamos en cuenta porque es como que naturalizamos que un menor tome alcohol, y esto es lo más preocupante”.Di Nápoli reflexionó expresando que “no se toma conciencia de las cosas y vamos a tener una fatalidad y es lo que buscamos evitar. Con los controles buscamos evitar estas cuestiones, porque luego ocurren las fatalidades y ya es tarde. Ahora todos estamos conmovidos por lo sucedido en Villa Gesell, ¿y por qué debemos tener un Gesell en La Pampa?, no podemos permitirnos tener algo así ni lo vamos a tener. No podemos ser tan laxos en estas cuestiones, que son serias, entendamos que se nos va la vida de algún menor alcoholizado”.

40 cámaras más para General Pico

Finalmente el ministro informó que la próxima semana “estarán llegando 40 cámaras al Ce.Si.Da, donde se verificará que las partes técnicas cumplan con todos los pliegos y luego se comenzará con la instalación de las mismas en General Pico”.

Intendenta

“La idea es trabajar en conjunto para duplicar, en principio, los controles vehiculares que se realicen en la ciudad, donde intentamos que cada vez sean más los conductores que respetemos las normas de tránsito existentes”, manifestó Alonso. Según anunció, con el objetivo de lograr mayor concientización, en un trabajo conjunto entre Provincia, Policía de La Pampa y Municipio, se prevén realizar operativos rotativos y no fijos, para un mejor accionar policial. A modo de cierre, la intendenta contó que se está evaluando con el Concejo Deliberante endurecer los montos de las infracciones. “de ser necesario lo haremos, buscando la reacción de la gente en justamente el cumplimiento de las normas”.