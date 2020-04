COIRCO analizó la situación del Colorado

El Comité Ejecutivo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) analizó la situación actual del río Colorado y estudió los escenarios posibles a desarrollarse en la temporada de riego 2020-2021.

La reunión se llevó a cabo de forma virtual, mediante de la plataforma Zoom, y contó con la presencia de la totalidad de las provincias que integran COIRCO. El cónclave fue encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo, el ingeniero Javier Schlegel, y además participó el subsecretario de Obras Hidráulicas de Nación, ingeniero Gustavo Villa Uria.

La provincia de La Pampa, en tanto, estuvo representada por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; el representante alterno ante COIRCO, Juan Greco; la fiscala de Estado, Romina Schimth, el abogado Angel Otiñano y la abogada Luisina Grandón, asesora letrada de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Durante el encuentro se analizó la situación actual del Río Colorado y se estudian los escenarios posibles a desarrollarse en la temporada de riego 2020-2021 y las medidas que debe adoptar cada provincia en función de la disponibilidad del agua dentro de la Cuenca. Es importante informar que aún no se encuentran disponibles los pre-pronósticos nivales que acercan más a una definición respecto del futuro hídrico de la Cuenca.

En esta reunión, la jurisdicción de la provincia de La Pampa básicamente dejó sentadas dos posturas respecto a situaciones a considerar: una de ellas es que el caudal mínimo a erogar en la temporada de veda sea de 15 metros cúbicos/segundos en el dique Casa de Piedra y la segunda es que el fin de la veda corresponda al primero de agosto del corriente año.

Respecto de Portezuelo del Viento, el representante titular de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Pereyra, consultó a Mendoza sobre la cantidad de pliegos vendidos. La misma contestó que a la fecha no se habían efectuado ninguna compra de los mismos.

Además nuestra provincia presentó para su aprobación las normas de manejo de la Central de Generación de Energía Eléctrica de la Central Los Divisaderos, resolución que ya está en trámite a los efectos de ser aprobada por el COIRCO. Otro de los temas, es que se continúa avanzando sobre el nuevo Plan Único de Distribución de Caudales tema que fue propuesto en la gestión anterior por La Pampa y que fue aprobado por la totalidad de los integrantes del comité en ese momento y que en esta oportunidad la provincia de Mendoza trató vanamente de cambiarlo debido a que se oponía a que en un futuro se reanalice la distribución de cupos de agua en el río Colorado.

Dicho punto tiene el fundamento que cuando se estableció el plan único distribución de caudales en el 1976 el río Colorado tenía un módulo de 148 metros cúbicos segundo situación que lamentablemente desde hace 10 años no supera los 90 metros cúbicos segundos lo cual nos obliga aún re estudio de dicha distribución de canales.

