CITIA realizó el primer encuentro con empresas integrantes de la Red del Polo

La Agencia CITIA llevó a cabo el Primer Encuentro de empresas integrantes de la Red del Polo, una iniciativa llevada adelante por el Ministerio de la Producción con el fin de fortalecer el tejido empresarial y fomentar la innovación en la Provincia.Participaron 15 de las 26 empresas de la red, oportunidad en la que cada integrante presentó su empresa y los desafíos más importantes que afronta, compartieron experiencias, conocimientos y necesidades en un ambiente propicio para la creación de sinergias positivas.La reunión llevada a cabo en la sede del Polo Tecnológico en General Pico, significó un espacio para que las empresas participantes no solo se conozcan, sino también para que puedan explorar oportunidades de colaboración, además de dialogar sobre la actualidad de sus respectivos sectores.Este acercamiento permitió no solo vislumbrar el escenario diverso de los participantes, sino también identificar posibles áreas de colaboración y desarrollo conjunto.La Agencia CITIA aprovechó la ocasión para compartir con los miembros de la Red del Polo las acciones estratégicas planificadas para potenciar esta red empresarial. Además, se destacaron los beneficios disponibles para los integrantes.La Red del Polo es un espacio de vinculación para empresas pampeanas que desarrollan tecnologías y aquellas que no lo hacen pero que desean integrarse para comenzar con un proceso de mejora, aumentando la rentabilidad y competitividad desde la tecnología.Este encuentro marca el inicio de una serie de actividades y proyectos que CITIA tiene previsto desarrollar en conjunto con los miembros de la Red del Polo, consolidando así un espacio propicio para la materialización de ideas innovadoras y el impulso del desarrollo tecnológico en la Provincia.

Para más información comunicarse con la Agencia CITIA al teléfono: 02302 – 200320.