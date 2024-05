Bisterfeld: “El aumento de 15% a los estatales se pagará por decreto e impactará en el aguinaldo”

El ministro de Hacienda y Finanzas aseguró que el gobernador Sergio Ziliotto decidió que el incremento salarial se implemente por decreto. En un crudo análisis de la situación económica, derivada de las políticas del Gobierno nacional, Guido Bisterfeld aseguró que “el Fondo Anticíclico se evaporó por la deuda que mantiene Nación con la provincia”.

“La Pampa es una provincia seria: no podemos otorgar aumentos a los que después no estemos en condiciones de hacer frente”, aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, en referencia a la discusión surgida en las paritarias con los gremios estatales. En declaraciones a medios radiales de la Provincia el funcionario confirmó que el aumento del 15 por ciento rechazado por los integrantes de la Mesa Intersindical será otorgado por decreto del gobernador Sergio Ziliotto.

“Los empleados estatales de la Provincia van a cobrar el incremento del 15% con los sueldos de mayo y eso impactará también en el aguinaldo”, destacó Bisterfeld en las entrevistas, en las que manifestó que la concesión de este aumento salarial implicará una erogación anual adicional de 61 mil millones de pesos.

“La decisión del gobernador Ziliotto es mantener el poder adquisitivo del salario, por eso hemos otorgado esta suba que es récord. Porque nosotros miramos lo que pasa en otras provincias y ninguna se acerca a nuestras cifras. En Buenos Aires, por ejemplo, en mayo se dio un aumento del 7,5% y en lo que va de 2024 acumulan 59%, mientras que en nuestra Provincia acumulamos un 67%, superando a la inflación”, indicó el ministro. “Nos sorprendió el rechazo porque en Nación dieron 9,5% en dos cuotas y los mismos gremios que lo aceptaron allá en La Pampa han rechazado una cifra mucho mayor, como el 15%”, resaltó.

El funcionario provincial utilizó un ejemplo para poner en contexto la situación: “En diciembre, un empleado que ingresaba, sin antigüedad, sin título y con una familia tipo, percibía 354.000 pesos y con este aumento va a cobrar 720.000, lo que representa una suba del 103%. Son números muy contundentes”.

“Pudimos realizar esta importante propuesta por dos razones. Primero, tuvimos una liquidación de ganancias extraordinarias, producto de la devaluación. Ese generó una masa de dinero que se volcará a salarios. Por otro lado, el Gobernador decidió reasignar recursos de obras públicas y de subsidios a productores para inyectarlos a los sueldos, con la certeza de que tienen un efecto multiplicador en la economía provincial”, señaló. En tal sentido, es necesario aclarar que el Ministerio de Obras Públicas comunicó a las empresas de bajar el ritmo de obra para bajar el monto mensual invertido.

Pago de Aguinaldos

La cartera de Hacienda y Finanzas de la provincia, según confirmó su titular, se encuentra trabajando en arbitrar todos los mecanismos disponibles para prever los recursos que permitan hacer frente al pago del aguinaldo que las y los trabajadores estatales perciben en junio.

“Hoy empezamos con esa tarea –confió el ministro- quien además expresó, “esperemos poder hacerlo para poder cumplir en tiempo y forma”.

Fondo anticíclico

En otro tramo de sus declaraciones el ministro se explayó sobre la situación planteada con el Poder Ejecutivo Nacional. “El Gobierno nacional nos está asfixiando. Tuvimos que hacernos cargo de la deuda de 32 mil millones de pesos y el Fondo Anticiclíco se evaporó. Hemos llamado por teléfono, mandamos notas, carta documento y no tuvimos respuesta de Nación. No hay diálogo. Nuestro reclamo ya llegó a la Corte Suprema de Justicia”.

Nación sólo está realizando los envíos automáticos por coparticipación, de acuerdo a lo manifestado por Bisterfeld, que reveló que para hacer frente en tiempo y forma al pago de sueldos del mes pasado hubo que suspender el pago a proveedores durante 5 días, circunstancia inédita en la Provincia.

Déficit del SEMPRE

El ministro destacó que el aumento de salarios tendrá un impacto positivo para las arcas del SEMPRE, que se encuentra en graves dificultades. “En este momento el Gobierno provincial se está haciendo cargo del déficit del Instituto. También hemos tenido que acudir en su auxilio, por el aumento de los insumos y los costos operativos derivados de las medidas del Gobierno nacional. Este 15% que otorgó el Gobierno provincial llegará también a los aportes y contribuciones que llegan al ISS y al SEMPRE”, indicó.

