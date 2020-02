Asumió la nueva jefatura del área de Coordinación Operativa de lucha contra el Narcotráfico .

Pablo Smith y Horacio Cuello, asumieron hoy como primero y segundo jefes, respectivamente, del área de narcotráfico de la Provincia, con asiento en Santa Rosa.

El Ministerio de Seguridad y la Policía de La Pampa, pusieron en funciones a los nuevos jefes del área de Coordinación Operativa de lucha contra el Narcotráfico, tras la salida de los comisarios Darío Seisdedos y Néstor Erasún. El acto se desarrolló esta mañana en la sede del área en Santa Rosa, con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio di Nápoli, el subsecretario de Protección Ciudadana, Agustín García, el subsecretario de Lucha contra el narcotráfico, Néstor Fontán, el subjefe de la Policía, Héctor Lara, el fiscal provincial, Oscar Casenave, funcionarios y personal de la Policía.

Di Nápoli remarcó que la parte operativa es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. “La policía tiene que estar mucho en la calle, pero no paseando, sino trabajando. ser operativo significa andar en la calle”, comentó. “Aumenta la población y aumenta el comercio de estupefacientes, que es lo que tenemos que combatir. El consumidor es como un adicto al cigarrillo o al alcohol, hay que tratarlo o ayudarlo, pero al que comercia hay que combatirlo. Sobre el comercio hay penas mucho más duras”, agregó.

También se refirió a que las sociedades delictivas en La Pampa son improvisadas. “No hay nada armado por suerte, por ahora. Tengo órdenes precisas del Gobernador, de poner todo para combatir en narcotráfico en la provincia. Al tema del comercio, que es el flagelo de aquellos que abusan de los menores, que primero lo regalan, después se los vende y así ya entraron en algo que no pueden salir”, explicó.

El funcionario provincial remarcó que hasta el momento no se sintió la presencia fuerte de droga sintética en la provincia, “sí marihuana y cocaína. No lo digo relajado, lo decimos con mucha preocupación. Si nos relajamos y no asumimos que la tenemos, no la vamos a combatir”, expresó.

Luego destacó que estar a cargo del narcotráfico es un trabajo duro. “Este es un trabajo ingrato, un trabajo que no se ve. Las investigaciones son largas y muchas veces se truncan. No es tan fácil saber dónde se vende la droga. Si fuese así, no habría droga en La Pampa. Y no estoy desmereciendo la información del vecino que es con lo que contamos siempre. Pero el vecino tiene que saber que en donde se sientan en una casa a fumar tres porros, no es un comercio, es una acción privada totalmente constitucional. Distinto es que una persona llegue a una casa a vender, eso es parte de una investigación”, detalló.

Por último, el ministro explicó que el área se está empezando a proveer elementos tecnológicos y capacitación para la lucha contra el narcotráfico. “Es lo que nos está faltando”, cerró.

